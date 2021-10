ASRock anuncia a sua gama de motherboards Z690 para os processadores Intel Alder Lake

Foi com muito ânimo que os consumidores receberam o anúncio oficial dos novos processadores Alder Lake da 12ª geração da Intel. Os equipamentos já se encontram em pré-venda e vão chegar às prateleiras no próximo dia 4 de novembro. E agora é a altura de as marcas parceiras da fabricante apresentarem também os seus produtos compatíveis com os novos e poderosos CPUs.

Nesse sentido a empresa taiwanesa ASRock anunciou agora a sua nova linha de motherboards Z690 para os processadores da Intel.

ASRock Z690: as motherboards para os processadores Intel Alder Lake

Depois do anúncio oficial dos novos processadores de 12ª geração da Intel, algumas marcas já arregaçaram as mangas e deram início à apresentação dos seus novos produtos desenvolvidos a pensar na compatibilidade e suporte aos novos CPUs.

A ASRock foi uma dessas marcas que apresentou agora ao mundo a sua nova linha de motherboards Z690, composta ao todo por 11 modelos.

O modelo topo de gama designa-se ASRock Z690 Taichi e oferece o que de melhor a marca tem para uma motherboard. Conta com VRMs de 20 fases e vários heatsinks para manter o arrefecimento dos chips. Traz ainda uma porta SATA e USB e ainda dá ao utilizador toda a proteção contra potenciais malwares e ransamwares. Esta nova placa Z690 Taichi oferece também suporte às memórias DDR5 e USB4-C com tecnologia Thunderbolt 4.

Por outro lado, o modelo seguinte mais poderoso é o ASRock Z690 PG Velocita. Traz um slot PCIe Gen 5 e oferece uma largura de banda de 128 GB/s, ou seja o dobro da geração anterior. Também este modelo oferece suporte a memórias DDR5, sendo juntamente com o Taichi os únicos modelos com este suporte.

Veja os modelos de toda a gama ASRock Z690:

Taichi DDR5

PG Velocita DDR5

Phantom Gaming-ITX TB4 DDR4

Extreme WiFi 6E DDR4

Extreme DDR4

Steel Legend WiFi 6E DDR4

Steel Legend DDR4

PG Riptide DDR4

PRO RS DDR4

Phantom Gaming 4 DDR4

M Phatom Gaming 4 DDR4

Estas motherboards mantém a tecnologia BFB que permite aumentar o limite de energia (power limit). No fundo ela promove que os CPus recebam mais energia do que o padrão PL1 de 125W. Desta forma, os processadores podem funcionar com maiores frequências do que as que vêm de fábrica.

Para já a ASRock ainda não divulgou os preços de todos os modelos, no entanto os modelos mais básicos devem custar cerca de 170 dólares e os topo de gama podem facilmente ultrapassar os 300 dólares.

Pode ver todos os pormenores das novas motherboards ASRock Z690 aqui.