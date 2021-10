Resultados: 3.ª fase de acesso ao Ensino Superior 2021

Já estão disponíveis os resultados da 3.ª fase de acesso ao Ensino Superior. De acordo com as informações, candidataram-se a esta última fase de acesso 5590 alunos, mas apenas 1010 conseguiram colocação.

Ficaram por ocupar 8% das vagas iniciais. Conheça todos os números e saiba onde consultar as listas de acesso.

No total, há perto de 100 mil novos estudantes no Ensino Superior

Com 55.307 vagas fixadas para as três fases do concurso nacional de acesso, foram admitidos 50.859 estudantes, tanto em ensino universitário, como em ensino politécnico. Tal significa uma taxa de ocupação de 92% (30320 estudantes entraram em universidades e 20539 em politécnicos).

De acordo com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior...

Este número de colocados vem confirmar as estimativas apresentadas previamente pelo Governo que, consideradas todas as vias de ingresso, o número total de colocados no ensino superior público e privado em 2021-2022 seja superior a 100 mil estudantes

Segundo os dados existentes, de forma geral, foi na área de "engenharia e técnicas afins" que entraram mais estudantes: 8518 nas três fases do concurso nacional. Em cursos de "ciências empresariais" foram colocados 7770 e em "saúde" 6950. Nos cursos de formação de professores ingressaram 1146 alunos, preenchendo 87% das vagas disponibilizadas.

Os estudantes colocados na terceira fase têm até 2 de novembro para se matricularem na Instituição de Ensino.

3.ª Fase do Concurso Nacional de Acesso