Depois de vários meses de desenvolvimento, o Windows 11 está finalmente acessível e disponível como uma atualização no sistema atual. A Microsoft oferece-o aos utilizadores de forma gratuita e espera que todos possam instalar esta versão.

Com o seu lançamento a 5 de outubro, a porta foi aberta e muitos estão já a usar esta versão, livres de problemas ou outras situações. No primeiro momento a disponibilização foi limitada e agora a Microsoft alargou o acesso a mais um lote de utilizadores.

A disponibilização do Windows 11, apesar de estar aberta, está a ser controlada pela Microsoft de forma a impedir o alastramento de problemas. Esta é uma medida que é normal e que garante que apenas os PCs preparados recebem a novidade.

Claro que ao longo do tempo a Microsoft vai libertar o novo Windows 11 a mais PCs e mais equipamentos. Só desta forma terá a quota de mercado que procura e que é esperada, privando assim a sua qualidade e atenção dos utilizadores.

Para dar continuidade ao seu plano de instalações, a Microsoft resolveu agora trazer o Windows 11 para mais um lote alargado de PCs. Não estão claras as condições para estar abrangido, mas certamente que estes estão prontos para receber esta novidade.

A Microsoft está a usar os seus mecanismos e previsões dos sistemas de machine learning para fazer este alargamento. Até agora têm-se provados acertados e impedem a chegada de problemas ao disponibilizar a atualização em máquinas não suportadas ou com problemas.

O grande trunfo deste novo sistema é mesmo as novidades e a segurança que traz para os utilizadores. Por esta razão, a Microsoft está a recomendar a instalação do Windows 11, para assim todos ficarem ao abrigo do que está a ser disponibilizado com esta atualização do seu sistema.

Para verificarem da presença desta atualização no Windows 10 só precisam de acederem às Definições e aí procurar por esta atualização do Windows. Não é garantido que chegue a todos e nem sequer que esteja já disponível, mas a verdade é que a Microsoft já alargou a sua disponibilização.