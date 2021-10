Facebook (agora Meta) vai lançar um relógio inteligente? Parece que sim

A Meta tem relógio inteligente? Uma das novidades da semana foi o anúncio da renomeação do Facebook para Meta. Na prática, Facebook continuará a ser o nome da rede social e Meta será a empresa mãe que englobará a rede social mais popular do mundo e também o Instagram e WhatsApp.

Outra novidade é o possível lançamento de um relógio inteligente que segue o estilo do Apple Watch... e tem notch.

Relógio terá câmara frontal Full HD e apps para redes sociais

O Facebook (agora Meta) tem tentado ao longo dos anos lançar hardware próprio com funcionalidades que liguem ainda mais os utilizadores à rede social. As suas experiências não têm sido muito positivas, mas ainda assim a empresa insiste em criar alguns gadgets interessantes. Com os rumores e imagens a surgirem, é dado quase como certo que o Facebook terá um relógio inteligente. Este terá algumas funcionalidades únicas e deverá chegar só no próximo ano, no verão de 2022.

A imagem que anda a circular na Internet foi descoberta por Steve Moser, um programador que a partilhou com o site Bloomberg. A imagem foi descoberta na app Facebook View para iOS — que controla os óculos inteligentes que a empresa estreou em parceria com a Ray-Ban.

De referir que já em junho deste ano já corriam rumores sobre o lançamento de um relógio por parte do Facebook em 2022.

A imagem que circula do suposto relógio mostra que segue algumas linhas do Apple Watch. Tem notch, onde se localiza uma câmara frontal Full HD e os botões de controlo estão localizados nas laterais direita e superior.

De acordo com alguns rumores, o relógio tem suporte para conectividade 4G/LTE e várias ferramentas direcionadas para a saúde. Além disso, como referido, terá várias funcionalidades para interagir com a rede social Facebook, assim como com o Instagram e WhatsApp.

