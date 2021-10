Como utilizar um ID Apple diferente na App Store e compras

Quando configura o seu iPhone pela primeira vez, é-lhe pedido que inicie sessão com uma conta Apple para aceder à App Store, fazer compras, aceder ao iCloud, e outros serviços. No entanto, o que muitos utilizadores não conhecem é a possibilidade de alterar o ID da Apple que utiliza - especificamente para a App Store e para as compras - sem afetar o resto dos dados sincronizados como iCloud, Partilha com a família (Family Sharing), Encontrar (Find My), etc.

Portanto, saiba hoje como utilizar uma conta Apple diferente para compras e subscrições na App Store.

Utilizar uma conta Apple diferente para compras e subscrições na App Store pode parecer inútil. Contudo, poderá precisar de o fazer quando estiver a tentar aceder a conteúdos da App Store de uma região diferente, ou quando quiser gastar todo o saldo restante do ID Apple noutra conta.

Embora seja fortemente recomendado utilizar apenas um único ID Apple, existem algumas situações em que pode ser necessário utilizar diferentes IDs, e assim esta capacidade de utilizar um diferente para compras pode ser útil.

Utilizar um ID Apple diferente para as compras na App Store

Pode seguir estes passos para alterar a conta Apple com todas as versões modernas do iOS ou iPadOS:

1. Aceda a "Definições" a partir do ecrã inicial do seu iPhone ou iPad. De seguida, no menu de definições, clique no nome do seu ID Apple. Aqui, selecione a opção "Multimédia e compras" abaixo das configurações iCloud.

2. Aparecerão opções adicionais na parte inferior do seu ecrã. Clique em "Terminar sessão" para sair da sua conta primária da Apple. Será claramente informado de que só sairá da App Store, Livros, Música, e Podcasts. Selecione "Terminar sessão" para confirmar as suas ações. A seguir, clique novamente em "Multimédia e compras" para iniciar sessão com uma nova conta.

3. Receberá um pop-up a perguntar-lhe se quer utilizar a conta primária em que está inscrito com o iCloud. Escolha a opção "Não é <nome da conta Apple>?". Agora, introduza os detalhes da ID da Apple que pretende utilizar e toque em "Seguinte" para iniciar sessão.

Neste ponto, já está praticamente concluído. Pode agora abrir a App Store para confirmar que está ligado com uma conta Apple diferente. Se alguma vez mudar de ideias e desejar voltar à sua conta principal para compras na App Store e outras subscrições, pode sempre repetir os passos acima indicados para o fazer.

Pode continuar a utilizar esta conta "secundária" sem afetar o seu plano de armazenamento iCloud, Family Sharing, e Find My. No entanto, quando abrir a aplicação Música, verá que todas as suas músicas sincronizadas estão em falta uma vez que está a utilizar uma conta diferente e já não tem acesso à sua subscrição Apple Music.

Aceder a conteúdos regionais

Está a tentar utilizar uma conta Apple diferente apenas para aceder a conteúdos regionais na App Store? Pode tentar alterar o país ou região da sua conta principal na Apple. Vale a pena notar que muitos utilizadores poderão não ser capazes de o fazer, uma vez que terão de cumprir certos requisitos.

Mais uma vez, não é realmente recomendado utilizar diferentes IDs da Apple, mas para algumas situações pode ser necessário ou desejável, e esperemos que este tipo de solução funcione para essas situações únicas.

