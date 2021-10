Funcionário da NASA diz que a nave espacial da SpaceX vai mudar tudo

Muitos são os céticos que desacreditam na ambição de a SpaceX de Elon Musk enviar astronautas para a Lua e até mesmo para Marte. Contudo, um funcionário da NASA considera que a nave espacial da empresa privada poderá estar prestes a mudar todos os paradigmas.

A exposição foi feita no blog pessoal do arquiteto de sistema do Jet Propulsion Lab da NASA.

Numa publicação no seu blog pessoal, Casey Handmer, arquiteto de sistema do Jet Propulsion Lab da NASA, começou por dizer que a nave espacial da SpaceX, a Starship, não é amplamente compreendida, apesar de todos os desenvolvimentos que a ela estão associados.

Clarificando sempre que a publicação reflete apenas a sua opinião pessoal, Casey Handmer mostra-se impressionado com o progresso da SpaceX no desenvolvimento de um foguete capaz de enviar astronautas para a Lua e até mesmo para Marte.

Há dois anos, a Starship era um conceito de design e uma piada. Hoje, é um protótipo 95% completo que em breve voará para o espaço e poderá até regressar inteiro.

Escreveu Casey Handmer da NASA, na publicação feita no seu blog pessoal.

De facto, a SpaceX tem trabalhado no sentido de melhorar e potencializar o desempenho das suas naves espaciais. De tal forma, que o funcionário revelou, por entre o seu entusiasmo, que a NASA não está preparada para a Starship.

A Starship é importante. Não é apenas um foguete realmente grande, como qualquer outro sobre esteroides. É uma tentativa contínua e dedicada de alcançar o 'Santo Graal' dos foguetes, um de classe orbital total e rapidamente reutilizável que pode ser fabricado em massa.

Escreveu Handmer.

Mais do que isso, o funcionário da NASA prevê que a nave espacial da SpaceX vai tornar discutíveis algumas das grandes ambições da agência espacial americana. Isto, porque a Starship opera num nível totalmente diferente de qualquer foguete que tenha surgido antes. Portanto, considera que é “tempo de aumentar o alcance da nossa ambição e pensar muito maior".

Pode demorar um ou três anos, mas a Starship irá acontecer e irá mudar tudo.

Opinou o funcionário da NASA.

