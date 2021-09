A Apple, e também a Google, têm estado debaixo de fogo e a serem escrutinadas por práticas anti-concorrênciais. Os processos estão a cercar estas empresas, como acontece na UE, Coreia do Sul, Reino Unido e até na Índia.

A Apple já sentiu a pressão e decidiu mudar as regras. Ainda não é uma abertura total, mas a empresa vai passar a permitir que apps como o Spotify, Netflix e outras possam ter links diretos para os seus serviços.

Esta mudança que a Apple acedeu agora resulta de uma investigação que a Comissão para o Comercio Justo do Japão (JFTC) tinha a decorrer. Esta pretendia avaliar a possível situação de monopólio, tal como acontece em outros mercados e em outros países.

Para resolver este problema, a Apple chegou a um acordo com a JFTC, alterando as regras que tem em vigor para as apps que estão na App Store.

Assim, a empresa de Cupertino irá permitir que algumas apps possam ter presentes links para os seus sites, para registar os utilizadores e definir métodos de pagamento.

Esta é uma mudança importante e que vai contra tudo o que a Apple advogava para as apps que estavam na sua loja do iOS. Até agora estas não podiam ter qualquer link e todos os registos e pagamentos deveriam ser realizados dentro da sua loja.

Curiosamente, esta mudança vem permitir que estes serviços e apps contornem o sistema de pagamentos da Apple, retirando assim à empresa a sua comissão de 30% que cobra atualmente. Não foram indicadas ainda as regras definitivas para esta novidade da Apple e da App Store.

No comunicado em que anunciou esta novidade, a Apple explicou um pouco mais sobre o novo processo. Só entra em vigor no início de 2022 e não será para todas as apps. As "reader mode" como o Netflix, Spotify e Kindle estão abrangidas, mas jogos e outras categorias não foram incluídos.

Esta é uma mudança muito grande no que eram os planos da Apple. A empresa parecia apostada em não abrir mão desta sua regra, mas agora tudo terá mudado. Há muito que era pedida esta alteração por serviços com o Spotify. Resta saber até onde estes processos e avaliações vão empurrar a empresa e do que terá de abdicar.