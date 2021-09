O WhatsApp tem estado a apostar na criação de novidades em várias frentes nos últimos meses. Estas não se limitam a melhorar a sua interface, mas focam-se também em criar novas funcionalidades para este serviço. Se até agora tudo se limitava a mudar a forma como usamos o WhatsApp, agora tudo parece mudar, com esta novidade.

O WhatsApp estará a mudar as regras e irá ler as últimas 5 mensagens dos utilizadores que forem denunciados.

As versões de testes do WhatsApp têm trazido muitas novidades. De todas as apresentadas, a mais importante e mais esperada é o suporte para multi dispositivos, o que vai permitir usar este serviço sem depender do smartphone.

Há, naturalmente, outras novidades a caminho, como as mensagens que desaparecem e até as reações às próprias mensagens. Pelo meio vão certamente surgir muitas outras novidades, como a que mostramos hoje,

Portanto, está já em testes a mais recente versão e traz uma curiosa novidade, que pode ser uma futura fonte de discussão e até problemas. Todos os utilizadores que forem denunciados por outro vão ver as suas mensagens lidas pelo próprio WhatsApp.

A ideia de ter acesso a estas mensagens é avaliar a informação que foi passada entre os utilizadores. Esta será uma ajuda essencial para avaliar a denuncia feita contra o utilizador, mesmo não havendo a autorização do utilizador que está a ser denunciado.

Outra informação presente nesta nova mensagem declara que ao bloquear um contacto, as mensagens vão ser eliminadas mas só desse dispositivo. Isso torna claro que a funcionalidade de multi dispositivos está mesmo quase a chegar ao WhatsApp.

Esta é uma boa novidade, ainda que possa trazer questões de privacidade. As mensagens vão ser reencaminhados do próprio utilizador, de forma automática e consciente. Recordem que este passo não pode ser revertido e irá ter impacto no utilizador que vão denunciar.