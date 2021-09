Para garantir a sua autonomia e a sua independência, a Huawei focou-se em criar novos serviços essenciais para os utilizadores. Foi daqui que vimos surgir propostas como o Petal Maps, que é já uma alternativa madura para qualquer smartphone.

O serviço de mapas da Huawei não parou de crescer e de melhorar, tendo agora um novo lote de novidades. Assim, é hora de conhecer o que a Huawei preparou agora para o Petal Maps e como as novas funcionalidades são uteis a todos.

É muito interessante ver a forma como a Huawei conseguiu criar, em poucos meses, um serviço de mapas que compete com qualquer outra proposta do universo Android. O Petal Maps depressa se tornou uma realidade e hoje é usado por muitos.

Com melhorias constantes, tem recebido novidades úteis e práticas, sempre procurando ajudar os utilizadores. Foi isso que aconteceu novamente, com muitas funcionalidades a surgirem, sempre focadas em melhorar esta proposta da Huawei e o seu ecossistema .

Assim, e do que a marca revelou temos agora os Cartões de deslocação para o emprego, onde podem encontrar o caminho mais rápido para casa ou o trabalho. Sabem ainda a distância a que está dos seus destinos favoritos.

Contem também com a Camada de meteorologia que traz ao Petal Maps a consulta de atualizações meteorológicas em tempo real, diretamente na aplicação. É complementada com as Condições de trânsito em tempo real, onde está agora um código de cores às estradas, para ver rapidamente as zonas de maior trânsito a vermelho.

Algo importante e que mostra a união completa deste ecossistema é a integração com Smart Watch Maps, que traz a navegação inteligente para novos níveis e a torna flexível. Isto está visível com o Petal Maps a estar presente na série Watch 3 para que possa obter direções em qualquer lugar.

Todas estas novidades estão já presentes no Petal Maps e podem ser exploradas em qualquer smartphone . Basta instalar a app, via AppGallery ou Play Store, e começar a usar este excelente serviço de mapas.