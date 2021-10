Compras online: Mais de 13 mil reclamações! Saiba porquê…

Com a pandemia, o comércio online cresceu significativamente. Toda a cadeia de negócio foi obrigada a melhor e até a aumentar os serviços prestados, mas como é natural nem sempre tudo corre bem para o lado de quem compra.

De acordo com dados recentes, as compras online geraram mais de 13 mil reclamações desde janeiro no Portal da Queixa. Saiba quais as razões.

Mais de 35 reclamações por dia por causa de Compras online

No âmbito do Dia de Compras na Net — este ano assinalado a 29 de outubro —, o Portal da Queixa alertou para a importância de se comprar em segurança e defende a necessidade de se aumentar a literacia digital.

Segundo dados do portal, desde o início do ano, ao Portal da Queixa (maior rede social de consumidores de Portugal) chegaram mais de 13 mil queixas relacionadas com compras online, uma média de 35 reclamações por dia.

De acordo com a análise conduzida pela equipa do Portal, entre as 20 subcategorias em estudo 66% das reclamações por compras online são dirigidas aos setores: Tecnologia e Eletrónica de Grande Consumo; Sites de Reservas de Viagens; Equipamento Desportivo - Comércio a Retalho; Vestuário Homem e Senhora e Marketplaces Internacionais. As marcas inseridas na categoria Tecnologia e Eletrónica de Grande Consumo lideram as experiências negativas no comércio eletrónico.

Entre os principais motivos de reclamação apresentados pelos consumidores portugueses ao nível das compras online estão: atrasos e/ou problemas com as encomendas (33%), reembolso de encomendas (9%) e troca/devolução de artigos (7%).

O Portal da Queixa é a maior rede social de consumidores de Portugal, sendo uma referência nacional em matéria de consumo. A plataforma conta com mais de um milhão de utilizadores registados e mais de dez mil marcas e entidades públicas aderentes. este portal surgiu em 2009, como um projeto independente, inovador e pioneiro em Portugal, que veio mudar o paradigma das reclamações e promover a literacia digital na sociedade de consumo.