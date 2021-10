Novo Raspberry Pi Zero 2 W custa apenas $15 e é super potente

Já foi há muito tempo que a Fundação Raspberry Pi lançou o Raspberry Pi Zero W. Agora, passados 4 anos, foi apresentado o novo Raspberry Pi Zero W.

Esta nova versão do Raspberry Pi Zero oferece 5x mais performance que o seu antecessor e custa apenas $15.

O Raspberry Pi Zero 2 W é uma placa programável ultra-barata que oferece um aumento no desempenho de multi e single-threading em comparação com o seu homónimo de 2015.

Lançado hoje pela Fundação Raspberry Pi, o Pi Zero 2 W vem com um CPU de 1 GHz que o fabricante afirma ter 5x o desempenho para cargas de trabalho multithread do que o Raspberry Pi Zero de 2015.

A placa de 65mm x 30mm possui um CPU Arm Cortex-A53 quad-core de 64 bits, com clock de 1GHz. No coração está um sistema em pacote Raspberry Pi RP3A0 (SiP), que integra uma Broadcom BCM2710A1 SoC (o mesmo usado no Raspberry Pi, embora ligeiramente reduzido) com 512 MB de LPDDR2 SDRAM. Além de oferecer um salto significativo em multi-threading, a Raspberry Pi diz que o processador atualizado no Zero 2 W oferece um aumento de 40% no desempenho em execuções de single-thread.

Resumo das Especificações do Raspberry Pi Zero 2 W

Broadcom BCM2710A1, quad-core 64-bit SoC (Arm Cortex-A53 @ 1GHz)

RAM: 512MB LPDDR2 SDRAM

Comunicações: 2.4GHz IEEE 802.11b/g/n wireless LAN Bluetooth 4.2 BLE

1 × USB 2.0 interface com OTG

HAT-compatível 40 pin I/O

MicroSD

Interface Mini HDMI

Conetor CSI-2 camera

A principal barreira para a criação de um Raspberry Pi Zero de alto desempenho sempre foi o fator de forma: com uma placa minúscula e a colocação de um componente num único lado, não há espaço físico para acomodar o sistema no chip principal (SoC) e um pacote SDRAM discreto. No entanto, tais dificuldades também foram ultrapassadas nesta nova versão.

Em Portugal esta placa deverá custar por volta dos 20 euros.