Google Maps: Apareceu um estranho “buraco negro” no meio do Pacífico

O Google Maps tem a capacidade de nos mostrar as cidades, os países, os continentes e até o globo em geral de uma perspetiva incrível. A Google desde há cerca de 16 anos, recolhe imagens do planeta, cartografando-as para mostrar exatamente a sua posição. Portanto, quando vemos no meio do oceano pacífico uma imagem que mais parece um buraco negro, a imaginação de quem descobre e partilha fica inquieta.

Como era de esperar, esta imagem tornou-se viral nas redes sociais e há já várias teorias da conspiração. Algumas muito requintadas apontam já como o verdadeiro “Triângulo das Bermudas”. Contudo, a explicação é outra!

Há pessoas que passam horas a vasculhar o Google Mapas e Google Earth. Vão ao pormenor de adicionar imagens, fazer apontamentos e até, nalguns casos com menos informação ou deformação da imagem captada, criar uma conspiração de outro mundo.

Google Maps: O buraco negro que afinal não é um buraco

Há alguns dias, começou a circular nas redes sociais uma imagem muito interessante supostamente captada no oceano pacífico. A "foto" de um “buraco negro” gerou todo o tipo de especulações e teorias sobre o que poderia ser.

Basicamente tudo começou quando um utilizador do Reddit partilhou a imagem que encontrou no Google Maps e imediatamente causou um rebuliço através de comentários e reações das pessoas. Algumas ainda sob o efeito Squid Game quase profanaram lendas antigas.

Conforme podemos ver, a imagem mostra uma formação geológica na forma de um triângulo isósceles. A imagem parece ter bordas salientes e está rodeada pelo azul-índigo do oceano. A zona do miolo deste triângulo parece um assombroso buraco negro.

Como na internet nada fica por explicar e todos têm uma opinião com base na ciência da pesquisa, muitos apressaram-se a dar a resposta. É um vulcão submerso que cresceu à superfície e a sua lava arrefecida tornou-se na imagem negra. Outros apontavam para teorias mais estranhas ainda:

É obviamente a porta de entrada para a Terra oca.

Descreveu assim um utilizador na resposta à publicação, em alusão à teoria de que existem civilizações subterrâneas no nosso planeta. Outra interpretação indicava que se tratava de uma grande lagoa no centro de uma ilha, enquanto outro utilizador estava convencido de que se tratava do verdadeiro Triângulo das Bermudas.

Passadas algumas horas, as teorias descabidas começaram a cair por terra e a explicação era simples. A forma geométrica era uma ilha, deserta, captada numa imagem de satélite, com localização no Pacífico, é a ilha Vostok, parte da República de Quiribati, que é formada por uma série de atóis e ilhas de coral.

Ilha Vostok: Um paraíso deserto e virgem

A Ilha Vostok se localiza no Pacífico Sul, mais especificamente no Quiribati, faz parte do grupo de ilhas chamado Ilhas da Linha, tem a Leste a Ilha Caroline e ao Sul a Ilha Flint. Por não ser habitada e por ser muito pequena, Vostok ainda mantém a sua biodiversidade intacta ao contrário de muitas ilhas do Pacífico Sul que foram devastadas pelos seus "descobridores".

A ilha tem apenas 2,5 km², sendo a faixa de areia e a floresta tropical os seus únicos ecossistemas terrestres, mas possui uma variedade muito grande de espécies marinhas ao seu redor, já que fica localizada próximo à barreira de coral Caroline.

Também conhecida como o Éden dos Tubarões, esta ilha foi descoberta em 3 de agosto 1820 por navegador russo Fabian Gottlieb Thaddeus von Bellingshausen, que levava o seu barco com o nome "Vostok".

Portanto, de buraco negro não tem nada. Curiosamente, com o Google Maps muitos locais aparentemente sinistros são sítios que o humano não frequenta, ou não pode frequentar.

