Última hora: Facebook passa a chamar-se Meta… mas calma!

Não era novidade que o Facebook se preparava para mudar de nome. Mark Zuckerberg anunciou esta quinta-feira as novidades que, além de uma reestruturação, passam pela mudança de nome.

Enquanto o Facebook ainda será o nome do associado à rede social, a Meta será a empresa mãe que englobará a rede social mais popular do mundo e também o Instagram e WhatsApp.

O Facebook anunciou recentemente que vai criar 10.000 novos empregos na União Europeia (UE) nos próximos cinco anos e colocar a região no centro dos seus planos para ajudar a construir o metaverso. E é nesse sentido que hoje foram anunciadas algumas mudanças.

No centro do metaverso "está a ideia de que, ao criar um maior senso de 'presença virtual', a interação ‘online’ pode tornar-se muito mais próxima da experiência de interação pessoal".

Hoje, Mark Zuckerberg, anunciou que a "empresa-mãe" Facebook vai agora a chamar-se Meta.

Na prática, o metaverso será um espaço virtual 3D social onde se podem partilhar experiências imersivas com outras pessoas, mesmo quando não se pode estar pessoalmente junto - e fazer coisas juntos que não poderia fazer no mundo físico.

Em declarações durante a conferência anual Facebook Connect, Mark Zuckerberg referiu que...

Estou orgulhoso do que construímos até agora, e estou entusiasmado com o que vem a seguir - à medida que avançamos além do que é possível, além das restrições dos ecrãs, além dos limites da distância e da física, e em direção a um futuro onde todos podem estar presentes uns com os outros, criar novas oportunidades e experimentar coisas novas. É um futuro que está além de qualquer empresa e que será feito por todos nós

Em conjunto com a visão do Facebook para o metaverso, também são partilhados mais detalhes sobre o progresso que o Facebook está a fazer com alguns dos elementos fundamentais das tecnologias de Realidade Aumentada e Realidade Virtual.

O Facebook escolheu “Meta” porque pode significar “além” e capta o compromisso com a construção de tecnologias sociais que nos levam além do que a conexão digital torna possível hoje;

O Facebook está também a introduzir um novo logotipo e cor para acompanhar a nova marca da empresa. O logotipo é um gradiente azul - como uma homenagem à herança do Facebook. Foi projetado para ser experimentado em 3D para que realmente ganhe vida no metaverso;