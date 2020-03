E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Porque a nossa prioridade é a qualidade da informação que chega aos nossos leitores, escolhemos alguns artigos publicados ao longo da semana que passou e que refletem o que de mais relevante se falou no mundo tecnológico no Pplware.

Falámos de algumas novidades nas novas consolas Xbox Series X e PS5, de alguns avanços na ciência acerca do coronavírus, analisámos o Samsung Galaxy S20+, o Huawei P40 Lite, a TV LG NanoCell, e muito mais.

Se alguma dúvida existisse sobre o fantástico hardware da Série Xbox X, provavelmente será agora desfeita. A Microsoft publicou muitos detalhes sobre as especificações da sua nova consola. Assim, conforme iremos ver, estão disponíveis dados sobre o que a empresa espera conseguir com toda esta tecnologia. Para abrir o apetite, saiba que esta vem equipada com o processador AMD Zen 2 a 3,8 GHz com oito núcleos , 16 GB de RAM GDDR6 e muito… muito mais!

A empresa lançou informação dedicada com vários testes à consola.

O segmento dos smartphones mantém-se em constante evolução e a concorrência não quer abrandar. A mais recente e poderosa apresentação foi feita pela Samsung, dando continuidade à sua linha Galaxy S com a série Galaxy S20. Desta vez, além do modelo base e do modelo Plus, ainda houve espaço para uma “Ultra” surpresa.

O Samsung Galaxy S20 Ultra foi sem dúvida a estrela do evento e também ele e a sua poderosa câmara de 108 MP serão alvo de testes aqui no Pplware. Mas, para já, como se destacará o Samsung Galaxy S20+ neste mercado tão competitivo?

A Huawei apresentou-nos este ano o Huawei P40 Lite, uma das suas apostas para tentar conquistar o mercado de gama média de smartphones Android.

Nos últimos dias analisámos este equipamento e contamos agora como foi a nossa experiência.

Com a pandemia de COVID-19, que requer isolamento social presencial, o teletrabalho está a assumir uma importância acrescida, em todo o mundo. Isto porque permite aos colaboradores das empresas que continuem a exercer as suas funções, a partir de casa ou outro local, conseguindo manter-se seguros e isolados.

Conheça algumas das melhores ferramentas para teletrabalho.

Poucos são os que não conhecem o Popcorn Time e que não acompanharam a sua história recente. Esta app de vídeo conseguiu ganhar o seu espaço e competir com serviços como o Netflix e outros que estão há vários anos no mercado.

O seu grande argumento era a forma como partilhava os conteúdos, recorrendo à rede de torrents para assim dar acesso mais facilitado. Sim, fazia-o de forma ilegal e por isso acabou por desaparecer. Pois o Popcorn Time está de volta e parece que veio para ficar.

A Apple divulgou uma atualização para o iPad Pro de 11 e 12,9 polegadas. Assim, com este “update”, os dois novos tablets terão um sistema de câmara dupla, suporte completo ao trackpad, um scanner LiDAR para Realidade Aumentada e um processador atualizado.

Segundo alguns rumores, estariam por dias algumas novidades. O lançamento trouxe algo mais do que aquilo que se andava a falar.

Lentamente, vão surgindo notícias positivas face à pandemia que tem traumatizado o mundo inteiro. Agora, cientistas australianos descobriram a forma como o sistema imunológico combate o COVID-19.

A notícia abre um pouco o caminho para uma solução, até porque nesta semana tanto os EUA como a China desenvolveram vacinas que podem vir a trazer uma solução à doença.

Depois de muitos rumores a Sony revelou oficialmente todas as especificações da nova e poderosa PlayStation 5 – PS5. Ao contrário do que é normal, desta vez a apresentação foi realizada apenas via streaming por culpa do COVID-19.

Conheça já todas as especificações da nova PS5 que chegará no final do ano ao mercado.

A tecnologia LCD, que predomina nas nossas vidas e que tão bem conhecemos, está praticamente a chegar ao limite do que poderá oferecer. Ainda assim, marcas como a LG e a Samsung continuam a enveredar esforços para oferecer uma excelente qualidade de imagem ao melhor preço, e a LG NanoCell é exemplo disso.

Hoje trazemos a análise à LG NanoCell 55SM9800PLA, um ecrã de 55″ com uma qualidade de imagem fantástica.

A Nokia colocou no mercado 3 novos equipamentos. Assim, a empresa apresenta o Nokia 5310, o Nokia 1.3, o Nokia 5.3 e o Nokia 8.3 5G. Este último vem equipado com tecnologia que o vai surpreender. A HMD Global está de facto a entrar na guerra do 5G com toda a força.

A informação dada a conhecer traz uma frase interessante. A empresa refere que o Nokia 8.3 5G é o primeiro smartphone Nokia 5G verdadeiramente global e à prova de futuro. Mas o que quer isso dizer?

Recentemente temos assistido a uma aproximação entre a Xiaomi e a Samsung que tem levado a marca chinesa a estrear alguma tecnologia da gigante coreana.

Depois de ser a primeira a utilizar o sensor de 108 MP da Samsung no Mi Note 10, as marcas voltam a repetir a parceria com um novo sensor de 150 MP.

O Windows 10 é o futuro da Microsoft e onde a empresa está a apostar de forma total. Este sistema tem agregado todas as novidades e todas as melhorias que têm sido criadas para o melhorar e tornar ainda melhor.

Se as novidades não abrandam nas funcionalidades, há outras áreas em que vão existir também mudanças. Falamos da parte gráfica deste sistema, que em breve vai receber principalmente uma mudança completa. Vamos ver o que será o futuro do Windows 10, segundo a Microsoft.

Thronebreaker: The Witcher Tales, é a resposta aos fãs de Gwent e The Witcher. O Gwent: The Witcher Card Game é assim a grande inspiração para este jogo. Muito resumidamente, este reutiliza alguma jogabilidade e modifica-a para ser jogado a solo.

O Pplware já jogou…