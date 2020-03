A Huawei tem tentado contornar a falta de acesso aos serviços da Google de todas as formas que consegue. Depois de reforçarem a sua loja e de lhe conseguirem provocar um crescimento impressionante, continua a tentar outras alternativas.

Para dar continuidade a este trabalho, a marca chinesa tem uma novidade. Chama-se Huawei App Search e ajuda os utilizadores a chegar às apps que ainda não estão disponíveis do seu lado. É uma abordagem diferente e que poderá funcionar no momento certo.

Problema das apps nos smartphones Huawei

O reforço que a Huawei fez na AppGallery mostrou que a marca chinesa consegue atrair os programadores e cativar a sua presença. Assim, conseguem dispensar a maioria das restantes lojas, em especial a da Google.

Ainda assim, existem algumas ausências de peso, por culpa dos programadores ou simplesmente porque estão dependente da Google, ou dos seus serviços. Assim, os utilizadores poderiam ficar privados de algumas apps.

App Search: a solução para qualquer aplicação

A novidade vem com o Huawei App Search, que está ainda em testes na Alemanha, e que poderá ser a solução para muitos utilizadores. Esta não alberga qualquer app, mas consegue encaminhar os utilizadores para as lojas e sites onde as encontrar.

Todas as apps principais estão ali presentes, inclusive algumas da Google, facilitando o acesso às mesmas apps e à forma de utilização. Caso existam em várias lojas de apps, estas são apresentadas, bastando o utilizador escolher qualquer quer usar.

Um complemento importante à AppGallery

Na área de cada aplicação há ainda informação adicional sobre a mesma, nomeadamente uma descrição sobre o que a app está a disponibilizar. No final, e caso exista, vão ser apresentadas apps similares e que podem interessar ao utilizador.

Curiosamente, e nos casos em que as apps não vão funcionar, a Huawei está a tomar uma abordagem diferente e importante. Nestes casos, não é proposto qualquer loja mas sim a criação de um atalho para o site que pode disponibilizar o serviço.

Em testes, mas disponível para todos

Este é um projeto que está ainda em testes iniciais, mas contudo já públicos. Quem quiser testar o Huawei App Search só precisa de aceder ao site onde está disponível e descarregar o apk ou ler o código de QR que está presente.

Desta forma a Huawei consegue complementar a AppGalery e assim suprir eventuais falhas de apps. A loja continua a reforçar-se e a receber as aplicações que estão nas outras lojas e que fazem falta aos utilizadores.