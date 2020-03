Consultório Pplware – Esclareça aqui as suas dúvidas

Esta semana no consultório Pplware temos os seguintes temas para questões colocadas pelos nossos visitantes:

Este consultório pretende esclarecer as dúvidas principais que nos forem transmitidas pelos leitores e visitantes do Pplware, em todas as plataformas, locais e endereços onde estamos já representados.

A escolha das questões é feita de forma a que sejam abrangidos os máximos de temas possíveis e que sejam apresentadas as que achamos mais relevantes e interessantes.

As respostas apresentadas espelham o nosso entendimento e pretendem apresentar soluções possíveis. No entanto, contamos com os nossos leitores para as complementar, enriquecer ou até contrapor, para estas fiquem o mais ricas e completas possíveis.

Para dar continuidade a esta rubrica escolhemos mais algumas questões que foram recebidas no email oficial do Consultório Pplware.

Quer enviar uma questão para o consultório? Leia como o pode fazer no final deste consultório!

A VPN está a estragar o acesso ao router, sabem porquê?

Bom dia pplware, Antes de mais agradecer o vosso trabalho. A minha dúvida é a seguinte: Tenho um router asus 68U a substituir o da operadora com firmware Merlin e, costumava aceder-lhe do exterior através do DDNS para alterar algumas configurações se necessário, e também aceder a uma pen através do Aicloud. Recentemente configurei diretamente no router uma vpn paga através do protocolo openvpn e, desde então, perdi ambos os acessos. Apenas consigo aceder quando estou em casa ou do exterior somente quando desligo a vpn. Alguma forma de voltar a colocar a funcionar estes dois recursos com a vpn ligada? Obrigado desde já pela atenção disponibilizada, Cumprimentos Eduardo Castro

Resposta:

Eduardo,

Pelo que descreve, o problema está mesmo na VPN que configorou no seu router. Por alguma razão esta está a bloquear o tráfego que chega ao router.

O que recomendamos é que reveja as configurações que aplicou no seu equipamentos e que tente detetar problemas no que foi definido no seu router.

Deve ainda verificar no site do serviço de VPN que subscreveu se existe algum tipo de FAQ que cubra a resolução de problemas.

Pedro Simões

[Respondido por Pedro Simões]

Como posso ganhar espaço no macOS sem apagar os emails?

Caros, Artigo: Falta de espaço no seu Mac? Apague os e-mails Link: https://pplware.sapo.pt/apple/falta-espaco-no-mac-apague-os-mails/ ao apagar pasta email perco todos os meus email´s? tenho 30 gigas de email, mas tenho medo de apagar a pasta e perder tudo. qual a app que aconselha em vez da app do mac? Alberto Ferreira

Resposta:

Alberto,

Como está descrito no artigo, a ideia é eliminar os emails que estão no macOS e assim garantir que se recupera o espaço em disco.

Naturalmente que ao eliminar a pasta em causa, as mensagem desaparecem e perdem-se. Se pretende ganhar esse espaço, poderá tentar elimnar apenas as mensagens que contenham anexos e que pode ser removidas.

Quanto ao cliente de email que recomendamos para o macOS, o da Apple deverá ser mais que suficiente para a sua utilização.

Ainda assim, poderá ponderar a utilização do Outlook ou o Thunderbird. Caso o seu email tenha webmail, poderá também ponderar a utilização deste no browser.

[Respondido por Pedro Simões]

Posso deixar o portátil ligado à corrente?

Olá bom dia! Há algum problema se o meu portátil, já estiver carregado e eu usa-lo sempre ligado à corrente? Diogo Pereira

Resposta:

Diogo,

Esse é um tipo de utilização esperado para um computador portátil, e portanto, podemos admitir que não haverá problema a trabalhar dessa forma. No entanto, há algumas coisas que podemos ter em conta.

No caso de querer evitar a utilização do portátil quando estivesse com a bateria totalmente carregada, ou seja, assim que estivesse carregado desligava do carregador, ir levar a um enorme desgaste de bateria que seria desnecessário. Sim, as baterias de lítio têm uma vida limitada, condicionada pelo número de ciclos de carga/descarga.

Já para a situação de estar sempre ligado à corrente, o “problema” aqui é a temperatura. A temperatura muito elevada é inimiga das baterias de lítio, especialmente quando estão na máxima capacidade de carga. Portanto, se o seu computador aquecer em demasia, há duas coisas que deve considerar fazer:

tentar arrefecê-lo com uma base ventilada tentar perceber se o computador tem uma opção de carregamento até 80% e, se sim, ativá-la.

Essa opção ajuda de 2 formas. Evita que a bateria tenha uma exposição prolongada a temperaturas elevadas, e torna os ciclos de carga/descarga mais longos (embora tenha uma redução de autonomia de 20%).

Resumindo, não é suposto preocupar-se com isso, mas se tiver em atenção as sugestões dadas, vai prolongar a vida da bateria.

[Respondido por Hugo Cura]

Como doar o meu PC para o folding@home para combater o Covid-19?

Bom dia. Vi a vossa publicação sobre o folding@home para os gamers usarem o recurso gráfico das NVIDIA em prol do combate ao surto. Tendo eu um RoG, fiquei interessado em saber como funciona essa aplicação e quais os contras que posso ter ao corrê-la. Podem dar-me mais informações? Alexandre Bento

Resposta:

Alexandre,

Tal como está referido no artigo, basta instalar a aplicação e começar a usá-la.

Como opções de funcionamento, é possível definir o nível de potência (light/medium/full) e também quando deve funcionar, se apenas quando o computador está em idle (sem executar tarefas) ou sempre.

A primeira opção, de utilização apenas em idle, permite que não nos tenhamos de preocupar quando ligar ou desligar a aplicação. Assim, imaginando que vai executar um jogo, a aplicação suspende automaticamente o processamento até que o computador volte a ter disponibilidade. Em todo o caso, é possível pará-la em qualquer altura.

Também é indicado o projeto para o qual está a ser utilizado processamento.

Como contras, diria que é apenas o consumo de energia elétrica.

[Respondido por Hugo Cura]

Instalar os serviços Google no Mate 30 Pro?

Boa tarde. Relativo à instalação do Google no huawei mate 30 pro, depois de seguir todos estes passos ainda assim não funciona e indica ser necessário a certificação do play protect. Existe alguma forma de contornar esta questão? Vocês conseguem fazer isso nem que tenha um valor associado que eu pago os vossos serviços. Podem ajudar-me pf? Obrigada Suzana Pereira

Resposta:

Suzana,

Os métodos que têm sido apresentados não são oficiais e dependem de ferramentas que nem sempre funcionam de forna perfeita.

No caso do último método, estava identificado que o play protect iria ficar desabilitado e poderia apresentar problemas.

O que recomendamos é que repita o processo para tentar contornar esse problema.

Ainda assim, e do que testámos, este smartphone pode bem ser usado sem as apps e serviços da Google.

A Huawei está a preparar as suas propostas e em breve muitas mais apps vão estar na AppGallery, garantindo tudo o que o utilizador necessita.

Ainda assim, e caso necessite, pode sempre criar atalhos para as paginas dos serviços da Google que necessitar.

[Respondido por Pedro Simões]

Que me pode ajudar com o Live Writer?

Boa tarde, Fiz umas pesquisas na internet sobre “Tutoriais Writer” para ver se aprendia, a ocultar e expandir parte de texto, ou respostas a perguntas, mas não consegui encontrar. Apareceu nas pesquisas que fiz o v/ site como tal tomei a ousadia de vos perguntar o que desde já vos peço desculpa pelo incomodo. Pois nem sei até se essa será uma das v/ funções, mas se não for paciência. Costuma-se dizer até que quem não pergunta não houve resposta. O que eu queria aprender a fazer com o livre Writer era o género do que se costuma ver , por exemplo em sites e nas perguntas frequentes. Ou seja aparece a pergunta dá-se um clique em cima da pergunta e aparece a resposta. Não sei se me fiz compreender. Caso me possam ajudar agradeço, se não fizer parte da v/ missão, agradeço na mesma e desde já o meu muito obrigado. Cumprimentos.

João Bina de Sousa

Resposta:

João,

O que pretende não é propriamente uma funcionalidade do Writer.

Esse tipo de caixa expansível, ou “collapsible section”, tipicamente faz parte dos templates dos websites, que no seu caso poderá ser WordPress, Blogger ou outro.

Caso o template do seu blog não tenha, ou não conheça essa funcionalidade, é necessário utilizar código HTML para o fazer. Olhando a algo rudimentar mas simples de utilizar, poderá simplesmente utilizar este código, substituindo o texto em maiúsculas para perceber como funciona.

<dl class="codebox"> <dt><a onclick="var spoiler = this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('dd')[0]; if ( spoiler.style.display == 'none' ) { spoiler.style.display = 'block'; this.innerHTML = 'DEPOIS DO 1º CLIQUE - ABERTO'; } else { spoiler.style.display = 'none'; this.innerHTML = 'DEPOIS DO SEGUNDO CLIQUE - FECHADO'; };">ZONA CLICÁVEL</a></dt> <dd style="display: none;"> CONTEÚDO </dd> </dl>

Se quiser algo mais interessante e moderno, mas que exige um pouco mais de trabalho e conhecimento, pode consultar no link seguinte:

[Respondido por Hugo Cura]

Agora que estão apresentadas as questões escolhidas e dadas as respostas, pedimos que os nossos leitores as comentem e que contribuam com informações adicionais que julguem serem necessárias.

Todas e quaisquer questões que gostassem de ver aqui respondidas devem ser colocadas no canal de comunicação exclusivo e dedicado ao consultório Pplware.

Falamos do email criado para esse fim: consultorio (arroba) pplware.com. Este é o único ponto de receção das questões que nos enviarem. Usem-no para nos remeterem as vossas questões, as vossas dúvidas ou os vossos problemas. A vossa resposta surgirá muito em breve