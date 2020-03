Nvidia desafia utilizadores a colocar os seus PCs gaming ao serviço do combate à COVID-19

Se tem um PC gaming, então está desafiado a usar o poder da sua gráfica para combater o surto de COVID-19. Seguramente nunca se havia pensado neste cenário, mas infelizmente a pandemia precisa de todos os recursos. Apesar de já haver uma vacina testada em seres humanos, a luta continua.

Para levar os proprietários de máquinas gaming a “oferecer” o seu poder de processamento, a Nvidia desafia utilizadores a colocar os seus PCs gaming ao serviço do combate à doença COVID-19.

Nvidia desafia os gamers a “oferecer” o poder das suas máquinas

A Nvidia está recrutar os jogadores de PC de todo o mundo para descarregarem a aplicação Folding@home. Esta app permite colocar o poder de processamento gráfico na ajuda ao desenvolvimento científico da humanidade sobre o Coronavírus. O programa liga computadores a uma rede internacional que usa o poder de processamento distribuído para “mastigar” através de tarefas de computação massivas – algo em que as GPUs de grau gaming são bastante boas, como se sabe.

Posteriormente, quando quiserem de facto jogar, basta desligar a aplicação e voltar a dar a vida para a qual o hardware nasceu.

O Folding@home existe há anos, aliás, o Pplware até fez parte do pplware@folding. Com isso, muito poder de processamento foi oferecido para se conseguir acelerar cálculos e investigações científicas.

Agora, uma nova onda de projetos “que simulam potenciais alvos de proteínas do SARS-CoV-2 (o vírus que causa a doença COVID-19) e o vírus SARS-CoV relacionado (para o qual estão disponíveis mais dados estruturais)” foram disponibilizados agora neste serviço. Assim, com estes projetos, será possível que os jogadores, e as suas potentes máquinas, ajudar os investigadores a compreender melhor o Coronavírus, e eventualmente até a desenvolver terapias eficazes contra o mesmo.

A luta não é um jogo, mas pode-se combater com o seu hardware

Se tem estado a lutar com sentimentos de impotência face ao surto mundial, esta é uma forma pequena, mas real de emprestar a sua ajuda ao mundo sem qualquer experiência médica. Além disso, é mais uma forma de o manter em casa, resguardado e protegido.

Conforme já demos a conhecer, o Pokemon Go está a fazer algumas mudanças para ajudar os jogadores a continuarem a desfrutar do jogo, ao mesmo tempo que permite o distanciamento social. Outras marcas e empresas estão a fazer o mesmo, usar o que têm ao seu alcance para “abater” o vírus que está a levar a humanidade a um cenário terrível.