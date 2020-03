Para ajudar nestes tempos duros, o Facebook deixa 5 dicas para que as empresas consigam, da melhor forma, ultrapassar a crise criada pelo COVID-19.

Esta não é uma fase nada fácil para as empresas. É altura de decisões difíceis, mas necessárias.

O Facebook está empenhado em fomentar a resiliência e ultrapassar o surto do COVID-19. A empresa de Mark Zuckerberg informa que está a trabalhar para manter as pessoas seguras e informadas acerca do COVID-19.

A equipa da rede social reconhece que os negócios estão, neste momento, a enfrentar desafios inesperados e, dessa forma, mostra-se empenhada em dar o máximo de suporte possível.

Para isso, o Facebook deixa 5 dicas para que as empresas consigam ultrapassar a crise deste surto, na sua Central de Recursos para Empresas.

1 – Mantém-te protegido e a par de tudo

Mantém-te a par de fontes oficiais e credíveis como a OMS (Organização Mundial da Saúde) e o departamento de saúde governamental local para poderes responder rapidamente às alterações que podem afetar-te e aos teus clientes.

Segue a OMS no Facebook ou no Instagram.

2 – Mantém o contacto com os teus clientes

Partilha proativamente informações importantes com os teus clientes através do e-mail, site, Página do Facebook, perfil comercial do Instagram ou qualquer outra forma que utilizes para interagir.

Lembra-te de que podes marcar publicações importantes na parte superior da tua Página do Facebook para uma visualização rápida.

Podes incluir informações sobre as medidas que estás a tomar para tornar as tuas instalações ou produtos seguros ou como vais processar perguntas de clientes, se existirem atrasos em envios.

3 – Experimenta organizar eventos online da empresa

Caso tenhas de adiar ou cancelar quaisquer eventos planeados como resultado do surto, experimenta organizar um webinar ou sessões em direto em canais de redes sociais como o Facebook ou o Instagram.

4 – Prepara um plano de apoio ao cliente

Para seres proativo e transparente com os teus clientes durante este momento difícil, prepara-te para as perguntas e os pedidos futuros.

Considera criar respostas modelo para os teus e-mails ou configurar mensagens de respostas instantâneas com informações que esperas que os teus clientes procurem.

Entra em contacto com os teus clientes gratuitamente em tempo real através das mensagens do Instagram Direct, do Messenger ou ao configurares um perfil comercial do WhatsApp.

5 – Fornece uma lista de perguntas frequentes (FAQs)

Prepara uma lista de respostas a perguntas que os teus clientes têm probabilidade de perguntar e fornece o máximo detalhe e segurança possíveis nas tuas respostas. Eis um exemplo do aspeto de uma pergunta frequente:

P: Posso cancelar a minha encomenda (bilhetes de viagens/programas educativos/subscrições a ginásios)?

R: Se for pedido, vamos cancelar a tua encomenda, reagendar ou cancelar a tua viagem ou suspender a tua subscrição. Assim que a tua encomenda for cancelada, o montante gasto da compra original vai ser reembolsado na tua conta. Esperamos trabalhar contigo novamente em breve.

Para além destas dicas, o Facebook deixa ainda mais sugestões e ferramentas para ajudar a gerir os negócios em tempos difíceis.