3 dicas de segurança online enquanto trabalha remotamente

Será que veio para ficar? A pandemia mundial é assunto principal em todas as manchetes e obrigou, para já, muitos trabalhadores a ter de efetuar teletrabalho. Ora trabalhar a partir de casa é algo que obriga a medidas extras de segurança, seja para nós, enquanto utilizadores, seja para a empresa a quem nos estamos a ligar e aceder ao seu sistema e dados.

Este artigo refere 3 dicas de segurança que consideramos fundamentais para o utilizador. Com pequenos passos ou ações simples, podemos evitar olhos indiscretos, ataques ou acesso indevido a informação privilegiada da nossa empresa. Senão, vejamos.

Antes de tudo, temos que referir que as 3 dias de segurança online para trabalhar de forma remota são isso mesmo, dicas! Contudo, consideramos que as mesmas podem ajudar a garantir uma elevada eficácia na protecção pessoal.

Claro que numa empresa que possua departamento de TI estas dicas poderão ter menos efeito, contudo, numa empresa pequena ou mesmo média o departamento de TI pode não ser uma realidade, fazendo todo o sentido este artigo para eles e para os seus funcionários.

Mas nem só para o mundo empresarial servem as dicas. A título pessoal este software aqui apresentado também faz sentido e deixa-nos algo mais aliviados no que à protecção do dia a dia toca.

3 dicas de segurança online

E em que consistem essas dicas? Podemos fazer um breve enunciado:

VPN

Ferramenta de acesso remoto

Proteção antivírus

Proteger a nossa ligação com a empresa

Ter uma VPN instalada e em uso habitual ajuda, sem dúvida, a disfarçar a nossa pegada digital.

No caso da SurfShark, o tráfego online, enviado e recebido pelo nosso dispositivo, fica cifrado, dando um nível de segurança elevado aos seus utilizadores

Além disso, o endereço IP permanece ocultado o tempo inteiro para garantir que ninguém possa ver o que estamos a fazer na Internet.

Todavia, como extra, esta ferramenta permite também o bloqueio de anúncios, programas de seguimentos, malware ou tentativas de phishing.

A saber, a SurfShark não impõe limite no número de dispositivos que tenhamos para nos ligar. Assim, podemos conectar e usar os dispositivos de toda a família simultaneamente, garantindo uma maior proteção.

Protocolos

Além disso, uma característica importante que chega com esta VPN é o suporte aos protocolos IKEv2 e OpenVPN. Utilizando estes protocolos, acedemos a padrões de cifra de topo para utilizadores que usem o Windows (via IKEv2), bem como para todos os outros (sendo que o OpenVPN é de código aberto).

Com efeito, é importante ter em consideração que alguns dos protocolos de VPN mais antigos usados por muitas VPNs não têm a cifra mais atualizada. Esta é, sem dúvida, uma distinção importante, pois a Netflix e outras empresas são capazes de detetar VPNs e iniciar bloqueios devido a milhares de utilizadores com origem no mesmo endereço IP.

Como resultado, o suporte do Surfshark para IKEv2 e OpenVPN vai significar que pode ser instalado num vasto conjunto de routers e dispositivos. É também possível configurar no OpenVPN para alternar entre TCP e UDP.

Killswitch

O Surfshark tem a importante função de killswitch que, a qualquer altura, permite-nos terminar rapidamente a sessão em caso de desconexão inoportuna da rede.

A saber que este killswitch não está ativado por padrão a partir de qualquer plataforma que não seja a aplicação iOS.

Com mais de 1350 servidores em mais de 63 países, esta dica de VPN vai certamente conseguir fazer com que a nossa proteção permanente seja real e olhos indiscretos fiquem bem longe da nossa conexão.

Trabalho Remoto

O SuPremo é um software de acesso remoto, gratuito e em português, que disponibiliza ferramentas para oferecer ou receber assistência remota:

a conhecidos (utilização mais doméstica) ou

a clientes (utilização mais comercial).

Então, com apenas um ficheiro executável muito pequeno, e por ser assim tão ligeiro, não necessita de qualquer configuração.

Bastará um duplo clique para lançar no executável para se iniciar a sessão de assistência remota e, assim, ligar-se a qualquer PC em qualquer parte do mundo.

Para conhecer um pouco melhor, recomendamos a nossa análise aqui.

Proteção contra ameaças

Kaspersky Internet Security

Quase dispensa apresentações. A Kaspersky é uma das soluções mais antigas e respeitadas do mercado no que a segurança e proteção online diz respeito.

Antes de mais nada, na famosa AV-Comparatives podemos encontrar algumas soluções, entre elas a própria Kaspersky.

A sua suite Internet Security, como diz o nome, é capaz de manter uma proteção permanente e duradoira. Além disso, esta ferramenta de proteção possui um sistema de atualização permanente, capaz de fazer frente às ameaças mais recentes.

Acima de tudo, a Kaspersky Internet Security é capaz de oferecer proteção:

Contra Ficheiros maliciosos;

Online, aquando da navegação na Internet contra sites maliciosos;

Controlo e monitorização de aplicações;

Apoio de firewall;

Navegação privada;

Antivírus de email

Anti-spam

Gestor de aplicações

Pagamento Seguro

entre outras

Conclusão

Uma das primeiras conclusões a tirar tem a ver com o facto de todas as dicas aqui apresentadas serem comerciais, isto é, pagas. Contudo, acreditamos que no que toca a segurança não devemos facilitar com qualquer outro tipo de ferramentas que nem sempre garantem o anonimato a 100% ou nem sempre se comportam da forma que necessitamos.

É claro que existem muitas mais ferramentas que podemos mencionar. No entanto, as 3 aqui mencionadas além de serem muito simples de trabalhar, garantem níveis de segurança bastante elevados, seja a utilizadores iniciantes, seja a profissionais. Mais ainda, quando combinadas ao mesmo tempo, podemos dizer mesmo temos um verdadeiro escudo capaz de nos proteger mesmo de ataques mais ferozes.

Entretanto, também é importante sublinhar que nenhum sistema de segurança é poderoso o suficiente para parar todos os eventuais ataques, mas como foi dito anteriormente, estas 3 ferramentas vão garantir uma grande cobertura na proteção do utilizador comum.

Inegavelmente, como diz o ditado, mais vale prevenir que remediar. Isto para dizer: é preciso pagar para se proteger? Sim, sem dúvida, mas qual será o custo de não pagar por uma boa ferramenta ou optar por algo menos seguro e depois perder toda a informação, dados ou ter alguém estranho a espiar a nossa empresa.