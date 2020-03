Popcorn Time: A app que ameaçou o Netflix e a indústria está de volta

Poucos são os que não conhecem o Popcorn Time e que não acompanharam a sua história recente. Esta app de vídeo conseguiu ganhar o seu espaço e competir com serviços como o Netflix e outros que estão há vários anos no mercado.

O seu grande argumento era a forma como partilhava os conteúdos, recorrendo à rede de torrents para assim dar acesso mais facilitado. Sim, fazia-o de forma ilegal e por isso acabou por desaparecer. Pois o Popcorn Time está de volta e parece que veio para ficar.

A app Popcorn Time está de volta

Quando surgiu em 2014, o Popcorn Time assumiu desde logo um papel de destaque. Se para os utilizadores este era extremamente positivo, para a indústria e para os produtores de conteúdos era uma ameaça e um alvo a abater de forma rápida.

Pois isso foi conseguido rapidamente, com o serviço e a app a desaparecerem de forma completa. Porém, agora, esta proposta parece estar de volta, com todas as características que a tornaram conhecida e muito usada por quem procurava filmes ainda nos cinemas.

O Netflix tem de se preocupar novamente

Este regresso parece ser quase propositado, agora que os potenciais utilizadores estão a ficar de quarentena em casas e em muitos casos com bastante tempo livre para explorar esta nova proposta.

A grande vantagem do Popcorn Time é a forma com que acede aos filmes que disponibiliza de forma gratuita. Assim, compete com qualquer serviço de streaming que esteja no mercado. Por outro lado, tem uma interface mais simples de usar que qualquer site ou app de torrents.

Filmes que chegam por torrents podem ser usados

Aqui a grande vantagem é mesmo a simplicidade de utilização que esta app dá aos utilizadores. Basta escolher o filme pretendido e em poucos segundos este está a ser reproduzido no ecrã do dispositivo, seja ele um Windows 10, um macOS ou um Android.

Não se sabe quanto tempo o Popcorn Time vai estar disponível, mas esta parece ser a melhor alternativa para quem está de quarentena e quer ver filmes que agora não pode assistir no cinema.