Nos dias de hoje, várias são as pessoas que utilizam a conta Revolut no seu dia a dia, quer seja para compras a nível internacional como nacional. De forma a ampliar as vantagens desta conta aos jovens e ensiná-los a gerir o seu dinheiro, a empresa americana lançou o Revolut Junior.

Esta é uma aposta para explicar “por outras palavras” como gerir uma nova filosofia de carteira.

O Revolut é um serviço que é cada vez mais utilizado pelos portugueses. Quer seja para compras em viagens internacionais, ou mesmo no dia a dia a nível nacional, já muitos se renderam a esta ferramenta.

No entanto, se esta é uma aplicação útil para os mais graúdos, a empresa americana pretende agora chegar a um novo público, às crianças e adolescentes dos seus utilizadores.

Revolut Junior – Uma app para jovens e adolescentes com controlo parental

Desenhado para crianças entre os 7 e os 17 anos, o Revolut Junior visa promover a literacia financeira junto dos mais novos, através de ferramentas e conselhos específicos para este público de forma a que estes comecem a desenvolver técnicas de gestão financeira.

Esta nova opção, está sempre ligada a uma conta de um pai/mãe ou representante legal, tendo de ser este a criar a conta Revolut Junior na sua conta. Depois dessa configuração, o jovem pode descarregar a aplicação desenhada para este fim e pedir o seu cartão Revolut Junior que chega com um design exclusivo.

Na aplicação, o jovem terá à sua disposição dois separadores: Conta e perfil. No primeiro separador conseguirá visualizar o seu saldo e movimentos, enquanto no separador perfil pode configurar as definições do seu cartão.

Por seu lado, na conta do pai/mãe ou representante legal, será possível gerir semanadas ou mesadas e acompanhar os gastos do jovem que tem a seu cargo. Além disso, pode ainda transferir dinheiro instantaneamente para o cartão Junior, aceder ao balanço da conta, às transações, assim como desabilitar algumas das funções do cartão, como é o caso dos pagamentos online ou o levantamento nas caixas multibanco/ATM, ou definir notificações de alerta para cada transação realizada.

Para o futuro estão planeadas mais funções, como a possibilidade dos pais definirem pagamentos recorrentes (semanadas ou mesadas) e definirem tarefas ou objetivos financeiros. Além disso, será adicionada a possibilidade dos jovens criarem poupanças, verem relatórios de gastos, definirem tetos máximos de despesas, entre outros.

Por agora o Revolut Junior está apenas disponível para os clientes Premium e Metal do Reino Unido. No entanto, deverá ser alargado a mais países num curto espaço de tempo.

