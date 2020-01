Revolut – Já conhecem os planos Premium e Metal?

Quem nunca ouviu falar no Revolut? Esta entidade financeira 100% digital é uma alternativa aos bancos tradicionais e as suas características têm conquistado os portugueses.

Em Portugal este serviço conta já com mais de 400 mil utilizadores… e espera chegar ao meio milhão de utilizadores nos próximos meses. E os planos Premium e Metal, já conhece?

A subscrição do plano Revolut Premium ou Metal permite o acesso dos utilizadores Revolut a todas as vantagens da app Revolut básica. No entanto, há, obviamente, outras funcionalidades que se destacam para quem subscreve um dos planos.

Revolut Premium ou Metal: Quais as vantagens?

Quem subscrever um plano Premium passa a ter acesso a:

Cartões Premium gratuitos (com design exclusivo)

Acesso a cartões virtuais descartáveis

Envio urgente gratuito a nível global, mesmo de cartões de substituição (quando necessário)

Câmbio gratuito de múltiplas moedas à taxa interbancária

400€ de plafond gratuito de levantamento nas ATM (vulgo “caixas multibanco”) a cada 30 dias

Seguro médico gratuito sempre que viaja para o exterior

Seguro de atraso do voo e da bagagem

Acesso instantâneo a 5 criptomoedas

Apoio prioritário

No caso do plano Revolut Metal os clientes que subscrevam este plano têm, além de todos os benefícios dos planos Premium, ainda direito exclusivo a:

Cartão Metal exclusivo (disponível em várias cores e com todas as funcionalidades como contactless, chip e pin, etc.)

Acesso a um serviço de concierge para ajudar na gestão do seu estilo de vida, como reservas de bilhetes para espetáculos ou restaurantes

0,1% de reembolso na Europa e 1% fora da Europa em todos os pagamentos com cartão

O triplo do plafond mensal gratuito para levantamentos nos ATM (vulgo “caixas multibanco”): 600€

Oferta de um acesso aos lounges de aeroporto

Os utilizadores Premium podem ter cartões Premium e Standard simultaneamente. Os utilizadores Metal podem ter cartões Standard, Premium e Metal simultaneamente. E, independentemente do cartão utilizado, terão sempre acesso às vantagens do plano!

Por exemplo: se um cliente com o plano Metal utilizar o cartão Standard para uma compra, terá na mesma o cashback, pois isso é uma vantagem do plano Metal!

Mais sobre os planos Premium e Metal do Revolut

Adicionalmente, ambos os planos oferecem também a possibilidade de investir em ações norte-americanas (NASDAQ e NYSE). Tem oito operações mensais gratuitas, no caso do plano Premium, e negociação – compra e venda – de ativos sem limites no caso do plano Metal. A título comparativo, os utilizadores do plano Standard têm disponíveis apenas três trades mensais gratuitas.

Se sempre quis ter ações de gigantes norte-americanos como Amazon, Google, Tesla, Microsoft, entre centenas de outros, está aqui uma boa oportunidade de se aventurar no mercado de capitais, com a interessante possibilidade da compra fracionada.

Em breve teremos um novo artigo em que exploramos esta funcionalidade com mais detalhe. Lembre-se, contudo, que investir em ações é capital de risco, pelo que não invista mais do que está disposto a perder.

A informação neste artigo teve como base a oferta disponível na Revolut em 15/janeiro/2020, podendo naturalmente, estar sujeita a alterações. Como tal, para mais informações, aconselhamos a consulta do website oficial da Revolut, em particular a página relativa aos vários planos:

Se já é cliente Revolut, pode fazer o upgrade a qualquer momento. Basta ir a Painel e junto ao seu nome, no topo, clicar em “Atualizar”, escolhendo em seguida o plano pretendido. Caso decida optar por pagar anualmente, beneficiará ainda de um desconto.

Se ainda não é cliente Revolut, adira já através do link disponibilizado pela PPLWARE. Assim, garante a oferta do envio do cartão Standard (no valor de 5.99€), mesmo que opte apenas pela adesão ao plano Standard e começar assim a explorar por si as vantagens e funcionalidades daquilo que será a banca do futuro!