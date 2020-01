Se todos os dias as lojas de aplicações são brindadas com novos jogos, a verdade é que existem alguns que são já verdadeiros sucesssos, tanto para Android como para iOS.

Assim, destacamos 5 jogos premiados que não podem faltar no seu smartphone.

5 jogos premiados para smartphone Android e iOS

Shadowgun Legends

Em primeiro lugar sugerimos, Shadowgun Legends que foi classificado como o melhor jogo de tiros mobile e o melhor para iOS.

No mundo futurista de Shadowgun Legends, a humanidade está sob ataque de um invasor alienígena mortal. A última linha de defesa são os Shadowguns, lendários guerreiros e heróis. O jogador assume-se assim como um jovem recruta Shadowgun com potencial ilimitado que pode mudar o rumo da guerra.

MARVEL Strike Force: Squad RPG

Lute ao lado de aliados e arqui-inimigos em MARVEL Força Strike, é mais um dos jogos cheio de ação, com gráficos incríveis. Além disso, é gratuito tanto para Android como para iOS.

Na história do jogo, a Terra está a ser atacada, portanto, os super-heróis e supervilões unem-se para a proteger.

Tick Tock: A Tale for Two

Tick Tock: A Tale for Two surge no rol de jogos de enigmas cooperativo para dois jogadores. Portanto, cada jogador precisa ter o jogo no seu dispositivo móvel para jogar. Além disso, ainda pode ser jogado em multiplataforma com uma Nintendo Switch ou computador (PC/Mac).

Photographs – Puzzle Stories

Photographs – Puzzle Stories ganhou o prémio de melhor jogo Indie na Play Store. Trata-se então de um jogo narrativo, com vários quebra-cabeças e enigmas, onde terá ainda que procurar pistas para os desvendar e escolher o final do jogo.

The Walking Dead: Our World

Por fim, The Walking Dead: Our World é o jogo móvel oficial da série The Walking Dead da AMC.

Conheça, assim, o apocalipse à sua maneira em Our World – o jogo de realidade aumentada incrível que leva o famoso apocalipse zumbi da AMC direto para a sua realidade.