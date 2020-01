FilmoraPro e Filmora9, pode começar a esquecer os demais editores de vídeo

No que à edição de vídeo diz respeito, tem havido um crescimento significativo no número de editores não lineares. O crescimento do YouTube ditou a massificação da procura por um bom software de edição de vídeo a um preço razoável. Longe estão aqueles dias em que a edição de vídeo só era útil para empresas de cinema e televisão, com custos elevados.

Os milhares de canais nos mais diversos stream mandam que software como a FilmoraPro ou o Filmora9 marquem a tendência e cubram a necessidade seja pela sua facilidade, seja pela boa relação custo-benefício. Vamos conhecer?

Wondershare: FilmoraPro e Filmora9

Em bom rigor, a Wondershare é a responsável por apresentar as duas versões do Filmora: o FilmoraPro e Filmora9. Nesse sentido, a marca produz ao hoje uma extensa variedade de software de vídeo, com qualidade.

Assim, com grandes expectativas, a Wondershare procura com este software o utilizador habitual do Premiere Pro que esteja desapontado com a versão de subscrição mensal. Mas, será mesmo capaz de competir o FilmoraPro contra produtos mais conhecidos como o Premiere Pro, Final Cut Pro X, ou DaVinci Resolve? A resposta pode surpreender.

Principais Características do Filmora

Então, podemos apontar num lance as principais características do Filmora e que podem, desde já, despoletar o interesse dos utilizadores:

Faixas de Vídeo Ilimitadas;

Redução de Ruído de Áudio;

Sincronização Automática de Áudio;

Suporte de animação Motion Graphics;

Correção automática de cor;

Disponível para Mac e Windows;

Online Effect Store, compatível com o Filmora e outros softwares de edição de vídeo: Filmstocks.

FilmoraPro ou Filmora9, qual devo escolher?

Digamos que esta é uma pergunta sempre muito subjetiva e que deverá sempre ser respondida de acordo com as necessidades dos utilizadores.

Em primeiro lugar, podemos dizer que o Filmora9 é um software de edição de vídeo fácil de usar com uma interface de utilizador intuitiva, uma ampla gama de ferramentas de edição e toneladas de efeitos de vídeo.

Em segundo lugar, apontamos o FilmoraPro como sendo um poderoso software de edição com recursos avançados, desenhado para dar mais controlo sobre os nossos vídeos.

Mas, e como se define cada uma das versões?

O Filmora9 destina-se mais a:

Editores de vídeo iniciantes e intermediários.

Criadores do YouTube e qualquer pessoa que pense em começar um canal do YouTube.

Qualquer pessoa que precise de uma ferramenta simples, pode aprender rapidamente.

E o FilmoraPro:

Para editores de vídeo intermédios e profissionais.

Editores que queiram ter tempo para melhorar as suas filmagens e torná-las perfeitas.

Qualquer pessoa que queira mais liberdade para personalizar os efeitos que adiciona aos seus vídeos.

Primeiras impressões FilmoraPro

O ecrã de arranque simples

Surpreendentemente, a primeira impressão ao lidar com este software pode ser muito positiva. Afinal, só existe uma primeira oportunidade para criar uma boa impressão.

Fácil de descarregar, instalar e começar a usar rapidamente. A interface de utilizador é muito limpa e mostra apenas opções para abrir projetos existentes ou criar um novo projeto, bem como uma barra de menu muito básica.

Por outro lado, ao mergulhar nos menus, rapidamente encontramos pequenos detalhes como a opção de definir o frame rate ou a taxa de frames bem como a resolução para um novo projeto.

Exemplos com predefinições com mais de 50 projetos disponíveis.

Não obstante, no caso do FilmoraPro, teremos uma enorme variedade de taxas de frames e resoluções até 4K UHD a 100 frames por segundo. Importante, é mesmo possível definir resoluções e taxas de fotogramas personalizadas para nem falar que estão disponíveis opções pré-definidas para o Instagram e outros projetos com um aspeto de vídeo vertical.

A ter em conta que, ao efetuar mudanças nessas opções vai requerer um reinício do programa.

Primordialmente, devemos saber que a Wondershare oferece uma série de vídeos tutoriais no YouTube que são bastante abrangentes e passam do até aos recursos mais avançados. Valem bem a pena.

Espaços de trabalho flexíveis

A interface do utilizador é relativamente simples, permitindo-lhe prosseguir com a edição de vídeo altamente fluída. Embora pese o facto de não possuir todas as opções e complicações de outros softwares similares, o que pode ser visto como uma vantagem

Inegavelmente, o FilmoraPro é muito flexível, sendo possível alterar o layout, se necessário. Os layouts padrão estão disponíveis para edição, recorte, áudio, efeitos, correção de cor, media e texto, qualquer um dos quais pode ser alterado caso não gostemos do tamanho ou da posição das janelas.

As principais diferenças entre o Filmora9 e o FilmoraPro

Decerto, sendo o mesmo software, mas com versões e públicos diferentes, o grande objetivo deste artigo reside na mostra das diferenças. Então, de forma simples, vamos expor algumas das características de uma versão e de seguida da outras.

Filmora9:

Fácil de usar: Uma interface intuitiva, moderna, que torna simples rodar, fundir, aparar, dividir, recortar e inverter vídeos;

Fluxo de trabalho Drag & Drop; Basta clicar em filtros, transições ou outros ativos e arrastá-los para onde quisermos na sua linha de tempo.

Moções predefinidas: Adicione uma variedade de movimentos pré-definidos às imagens ou vídeos.

Música e Efeitos Sonoros: Poupe tempo para encontrar a canção perfeita. Aceda uma biblioteca de músicas e efeitos sonoros livres de direitos de autor dentro do Filmora9.

Efeitos de Vídeo Incorporados: Uma variedade de títulos, filtros, sobreposições, transições e gráficos em movimento estão incluídos para que o utilizador possa facilmente aumentar a qualidade dos seus vídeos.

Sobre o Filmora9, vejamos este pequeno tutorial:

FilmoraPro:

Modos de Edição Avançada: Alternar entre slip editing, slide editing, alongamento do framerate e edição de ondulação.

Correção de cor detalhada: Rodas de cor profissionais, ferramentas de correção automática e controlos de balanço, estão entre as ferramentas de cor avançadas disponíveis no FilmoraPro.

Enquadramento-chave: Animar quase todos os aspetos de qualquer efeito, vídeo ou clip de áudio no vídeo. Atributos do quadro-chave como posição, tamanho, opacidade e volume.

Compressor de áudio: Diminua a faixa dinâmica entre as partes mais suaves e mais barulhentas do áudio para trazer mais consistência ao som.

Efeitos personalizáveis: Maior biblioteca de efeitos cheia de efeitos profissionais personalizáveis com muitas predefinições e parâmetros ajustáveis.

Ainda sobre o Pro, vejamos este vídeo:

Formatos de vídeo suportados

Contudo, e embora a ferramenta se direcione à edição de vídeo, o suporte aos diversos tipos de vídeo também é importante e por isso temos:

AVCHD (M2T, MTS, M2TS),

AVI (including 10-bit and 12-bit GoPro Cineform) (somente no Windows),

DV & HDV, MP4 (AVC/H264 & AAC),

MPEG -1 & MPEG -2 (TS, PS, MPE, MPG, MPEG, M2V),

MXF (DVCPro HD),

MOV (incluindo ding 10-bit and 12-bit Pro-Res and Cineform),

WMV

Conclusão:

Em boa verdade, esta ferramenta, nas suas versões, apresenta-se como uma alternativa em fase de desenvolvimento. Obviamente que a relação qualidade preço é um fator preponderante e faz toda a diferença. Por uma licença económica podemos adquirir um software capaz de chegar onde os grandes chegam.

Claro que a Wondershare ainda está em desenvolvimento com estas ferramentas, mas desenganem-se os menos crentes que pensam que estas versões são para brincadeiras, nada disso: são fáceis de utilizar, mas respondem com resultados muito profissionais.