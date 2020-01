Disaster Report 4 já tem data de lançamento

No ano passado falámos de Disaster Report 4, um titulo que, tal como o nome indica, centra o seu foco nos desastres naturais.

Na altura não sabia a data de lançamento mas agora… já se sabe.

Quando um terremoto sacode a cidade causando estragos em edifícios e vidas, um dia calmo de verão rapidamente se transforma num desastre. Para sobreviver, o jogador precisa atravessar lugares familiares mas que agora se encontram irreconhecíveis, tal a destruição.

Pelo caminho o jogador (pode ser masculino ou feminino) terá de assumir variadas posições e tomar diversas decisões pelo caminho que poderão mudar drasticamente, tanto o decorrer do jogo como o seu final.

O jogo é uma aventura de acção e surge na sequência do lançamento original para Playstation 2 em 2003 de Disaster Report. Na altura o jogo consistia numa sequência de desastres naturais que afectavam uma ilha onde o jogador vivia. Mais tarde, em 2007 e também para Playstation 2 foi lançado Raw Danger, que se passava numa cidade atacada por chuvas torrenciais e parcialmente inundada.

Em 2009 foi lançado para PSP e apenas no Japão, Zettai Zetsumei Toshi 3: Kowareyuku Machi to Kanojo no Uta, que envolvia também uma cidade isolada devido a um gigantesco terramoto.

Segundo os responsáveis pelo jogo, o jogador terá de ter em atenção 3 pilares fundamentais:

Primeiro pense e depois aja: o comportamento em todas as situações deve ser cuidadosamente pensado.

Perigos realistas: o jogo e o cenário foram desenvolvidos em colaboração com o Corpo de Bombeiros da cidade de Kobe.

Perigos em cada esquina: edifícios em colapso e incêndios descontrolados; os perigos aguardam em cada esquina.

Disaster Report 4: Summer Memories chega à PlayStation 4, Nintendo Switch e PC em 7 de Abril de 2020.