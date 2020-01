É cada vez mais raro encontramos uma criança sem telemóvel, mas estarão conscientes dos perigos e riscos?

Conforme mostram novos dados, ainda há muito trabalho a fazer, pois a maioria do conteúdo sexual de menores encontrado na Internet mostra meninas entre os 11 e os 13 anos.

Ao darmos um smartphones/tablet com acesso à Internet para a mão de uma criança, sem a prepararmos nem alertarmos, isto é, sem a ensinarmos, temos a noção do risco que elas correm?

Novos dados da Internet Watch Foundation (IWF), em parceria com a Marie Collins Foundation, que é uma entidade de caridade que ajuda vítimas de abuso sexual, alertam para um problema preocupante da nossa sociedade atual no que respeita à partilha de conteúdos na Internet, feita por menores.

Os resultados mais alarmantes são que de todo o material sexual apresentado na Internet, seja imagens ou vídeos, um terço corresponde a menores de 18 anos. E, desses, mais de 3/4 mostra crianças entre os 11 e os 13 anos, na sua maioria meninas (80,5%).

De janeiro a novembro de 2019, a IWF reportou mais de 37.000 imagens e vídeos contendo menores de 18 anos, e que foram produzidos em ambientes domésticos, seja tirados de livre vontade ou através de aliciamento e coação por parte de adultos.

There has never been a more poignant time to shine a light on the uncomfortable truth we are now faced with.

Today’s data demonstrates the alarming rate at which self-generated imagery is increasing, especially among young girls – often in domestic settings. These are images and videos where girls have been groomed, coerced and tricked into performing sexually over webcam, what is fast becoming a national crisis.

Ambas as entidades (Internet Watch Foundation e Marie Collins Foundation) realizaram ações para alertar e sensibilizar os mais jovens a denunciarem conteúdos sexuais que mostrem menores de 18 anos, consistindo na divulgação e visualização de filmes que educam para a denúncia, seja anónima ou não, destes conteúdos.

Pode ver estes vídeos educativos online aqui.

Tink Palmer, CEO da Marie Collins Foundation alerta:

Online sexual abuse is not a victimless crime. The children in these images and videos are real and they are harmed every time the content is viewed and shared. Survivors have spoken bravely about their experiences to inform the campaign.

The amount of indecent content of under 18s is growing all the time, supported by the speed and ease with which images can be shared. All internet users need to understand that they are breaking the law if they view this material, regardless of who has taken or uploaded it. Everyone can play their part in ridding the internet of this scourge by reporting illegal images and, ultimately, in protecting children.