Universidade de Oxford desenvolveu um teste rápido de COVID-19

Do caos nasce a ordem, sempre se ouviu dizer. Por isso, no meio da calamidade, é fundamental salientar as boas novas. E é isso que nos traz uma equipa de investigadores de Oxford, depois de ter desenvolvido um novo teste rápido de Coronavírus.

Este novo teste é capaz de identificar o COVID-19 em apenas 30 minuto.

Até ao momento, os dados do Coranavírus mostram que existem 227.495 infetados, 9.303 mortos e 85.961 casos recuperados. Há, para já, 176 países afetados pela pandemia, sendo que o mais grave é na Itália, que regista já 35.713 casos confirmados, e 2.978 mortes a lamentar. Em Portugal, os dados de hoje indicam 785 pessoas infetadas e 3 mortos.

No entanto, o momento é para boas notícias. Relativamente a avanços científicos, já foi criada a primeira vacina experimental, nos EUA, e outra criada pela China que entrará brevemente em testes a humanos. Para além disso, investigadores australianos também descobriram a defesa imunológica contra o COVID-19.

Investigadores da Universidade de Oxford criaram um novo teste rápido de Coronavírus

Conforme foi dado a conhecer, cientistas de Oxford, no Reino Unido, juntamente com outros profissionais na China, estão a desenvolver um novo teste rápido de Coronavírus, que é capaz de detetar o COVID-19 em apenas 30 minutos.

Atualmente, os testes de RNA de vírus existentes demoram cerca de 1 hora e meia a 2 horas até exibir o resultado, mas este novo método é três vezes mais rápido.

A equipa liderada pelos professores Zhanfeng Cui e Wei Huang, do Departamento de Ciências de Engenharia da Universidade de Oxford e do Centro de Investigação Avançada Oxford OSCAR (Suzhou), garantem ainda que estes testes do Coronavírus não requerem equipamentos elaborados.

Segundo o professor Wei Huang:

A beleza deste novo teste está no design da deteção viral que pode reconhecer especificamente o RNA e os fragmentos de RNA do SARS-CoV-2 (COVID-19). O teste possui verificações internas para evitar falsos positivos ou negativos e os resultados foram altamente precisos.

A equipa de investigadores adianta ainda que se trata de uma tecnologia muito sensível. Desta forma, nos estágios iniciais da infeção, os pacientes podem ser mais cedo identificados o que, por conseguinte, ajuda a reduzir a propagação do vírus SARS-CoV-2.

Os testes são fundamentais para identificar e combater a pandemia, tal como já havia afirmado a própria Organização Mundial de Saúde.

Novo teste funciona de forma simples e os resultados são lidos a olho nu

Por detrás deste novo teste, há uma tecnologia que necessita apenas de um aquecedor de bloco para manter uma temperatura constante à transcrição reversa do RNA e amplificação do DNA. Além disso, os resultados do teste podem ser lidos a olho nu.

O teste funciona com o simples formato de mudança de cor para identificar a presença do vírus, ou seja, uma amostra positiva muda de rosa para amarelo.

Cada teste utiliza 3 frascos, cada um deles com diferentes indicadores. Um teste positivo deixaria 2 frascos amarelos e 1 rosa, o que funciona como controlo negativo para confirmar que o teste está a funcionar.

De acordo com os investigadores, este novo teste foi validado com amostras verdadeiras no Hospital Shenzhen Luohu People’s, onde foram usados kits de teste em 16 amostras clínicas, das quais 8 positivas e 8 negativas. Estes resultados foram então confirmados através dos métodos tradicionais de RT-PCR e também de outras evidência clínicas.

Estou orgulhoso da nossa equipa que desenvolveu uma tecnologia útil e que pode contribuir no combate ao CoV-19, e somos muito gratos à equipa médica do hospital liderada pelo Dr. Xizhou Sun, Dr. Xiuming Zhang e Dan Dan Xiong pela sua colaboração no teste desta nova tecnologia.

Disse o professor Zhanfeng Cui, diretor da OSCAR

Para já, os investigadores estão desenvolver um dispositivo integrado, para que o teste comece a ser usado em clínicas, aeroportos e até para uso doméstico.

