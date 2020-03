A Fundação de Bill Gates e da esposa, Melinda Gates, está a trabalhar num projeto financiado para distribuir kits caseiros do Coronavírus.

Os kits serão distribuídos em breve e permitem que as pessoas façam o teste de infeção do COVID-19 a partir das suas casas. Assim, esta pode ser uma forma de prevenção e rastreio fácil, importante nesta fase do surto.

De acordo com os números mais recentes, o COVID-19 já originou 111 786 casos infetados e provocou 3 893 mortos até ao momento. Por outro lado, o número de pessoas recuperadas vai já em 62 722. Dos infetados, 34 estão confirmados em Portugal para já.

No entanto a prevenção continua a ser a grande arma contra a propagação. Um dos hábitos que as pessoas devem ter é o de lavar as mãos com maior frequência.

Fundação de Bill Gates vai distribuir kits caseiros para testar o Coronavírus

O fundador da Microsoft, Bill Gates, também é conhecido por se envolver em causas.

Assim, através de um projeto financiado, a Fundação Bill & Melinda Gates irá brevemente distribuir testes caseiros do Coronavírus. O kit permitirá às pessoas realizar o teste de deteção do SARS-CoV-2, o conhecido COVID-19, a partir das suas casas.

Para receber o kit, as pessoas que suspeitem que possam estar infetadas respondem a um questionário online acerca dos sintomas e sobre países onde estiveram recentemente. De seguida, um laboratório envia o teste por correspondência, o qual contém o material de coleta de fácil utilização.

O sistema será simples, ou seja, através de um cotonete, a pessoa tira uma pequena amostra da Coriza ou Rinite que coloca numa embalagem lacrada. De seguida o kit é enviado para análise no laboratório e os resultados serão comunicados passados apenas dois dias.

Para já, o laboratório está preparado para realizar 400 análises diárias, mas o objetivo é ter capacidade de analisar milhares por dia.

Os resultados são ainda partilhados com as autoridades de saúde locais, como forma de controlo sobre os pacientes testados e eventuais infetados.

Teste caseiro contribuiu para a prevenção da propagação do vírus

Ao fazerem o teste nas suas casas, as pessoas escusam de sair e se deslocar para fazer o rastreio. Desta forma, diminui o risco de contágio e consequente propagação do COVID-19.

No entanto, para já, o projeto ainda não foi iniciado, estando na fase final de desenvolvimento do software do questionário. Quando estiver finalizado, numa primeira fase será realizado apenas em Seattle, região dos EUA mais afetada, com 71 casos confirmados e 15 mortos devido ao Coronavírus.

Em entrevista ao Seattle Times, Scott Dowell, que lidera o estudo acerca do SARS-CoV-2 na Fundação de Bill Gates, disse que:

Embora haja muito a ser resolvido, o teste tem um potencial enorme para mudar a maré da epidemia. Uma das coisas mais importantes a nosso ver, por termos trabalhado noutras partes do mundo, é a identificação de casos positivos, para que as pessoas possam ser isoladas e cuidadas em segurança, e ainda identificar os contactos, para serem colocados em quarentena.

A Bill & Gates Foundation, é uma associação sem fins lucrativos criada por Bill Gates e pela esposa, Melinda Gates. No total, para este projeto, a fundação investiu cerca de 5 milhões de dólares, ou seja, perto de 4,36 milhões de euros.