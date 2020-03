COVID-19: Vacina experimental já foi testada em humanos

[em atualização…]

Coronavírus, COVID-19 e SARS-CoV-2 são três palavras que certamente vão marcar o ano de 2020. O surto tem alastrado por todo o mundo, fazendo diariamente milhares de infetados e mortes a lamentar.

Mas há agora uma luz ao fundo do túnel no combate a esta pandemia, pois a vacina experimental contra o COVID-19 já foi testada em humanos.

Os dados mais recentes aponta para 179.880 casos de COVID-19, 7.098 mortes e 78.326 recuperados. Estes casos encontram-se espalhados pelos 162 países que o vírus já afetou.

Em Portugal, as últimas informações da DGS indicam haver 331 pessoas infetadas, dos quais infelizmente uma morte registada, 3 pessoas recuperadas e ainda 2.908 casos suspeitos.

No desenvolvimento de vacinas há laboratórios que estão a tentar fazer de tudo. Alguns investigadores estão até a tentar criar vacinas temporárias, que podem proteger a saúde das pessoas por um mês ou dois, enquanto é desenvolvida uma vacina mais poderosa.

Vacina experimental do COVID-19 já foi testada em humanos

Mas as boas notícias começam a chegar! A primeira vacina experimental contra a doença provocada pelo Coronavírus já foi testada pela primeira vez num paciente. Trata-se do primeiro medicamento que poderá ser um realmente uma solução no combate ao vírus.

Segundo adianta o Business Insider, a vacina foi testada em Washington, nos EUA, num paciente voluntário. Foi o primeiro ensaio clínico em pessoas e irá demorar pelo menos um ano até se saber se realmente faz efeito.

Caso os resultados sejam positivos, este é então a notícia mais aguardada pela população mundial neste momento em que todos estão preocupados com o surto.

No entanto, a administração desta nova vacina irá passar por algumas fases, sendo que para já é necessário saber se o medicamento é realmente seguro para o ser humano.

A vacina foi desenvolvida pela Moderna, uma pequena empresa de biotecnologia de Massachusetts, e surgiu rapidamente. A empresa passou do sequência das informações genéticas do vírus, até ao envio de uma potencial vacina para as autoridades de saúde dos EUA, em 42 dias.

Agora, a investigação vai-se centrar em assegurar a segurança na administração em humanos, aplicando-a a 45 voluntários saudáveis da área de Seattle.

O CEO da Moderna falou ao Business Insider e explicou que a rapidez surgiu devido à utilização da nova tecnologia de vacinas que apenas requer o código genético do vírus, em vez do próprio vírus.

Para já ainda há um longo caminho a percorrer, mas as autoridades de saúde dos EUA afirmam que demorará entre 1 ano a 18 meses a determinar se a vacina é segura e eficaz.

Esta notícia vem depois de ser noticiado que o Presidente norte-americano, Donald Trump, tentou, com elevados incentivos económicos, garantir para os Estados Unidos o direito exclusivo de uma potencial vacina contra o novo coronavírus, na qual trabalha a empresa alemã CureVac que está a desenvolver uma nova tecnologia, com apoios privados e públicos de vários países, noticiou este domingo o Welt am Sonntag.