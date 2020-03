A Tesla tem marcado os segmentos automóveis com os seus modelos. Do Tesla Model S, passando pelo Model X até ao Semi, a empresa americana deixa a sua assinatura em todos esses mercados. No caso dos pesados, o Semi é uma realidade, mas ainda não está a ser comercializado. No entanto, será seguramente um alvo para outras empresas que querem camiões elétricos. Há muitos protótipos, mas o da Bugatti parece saído de um sonho.

O Hyper Truck é o espetacular camião elétrico da marca francesa que desenha bólides incríveis.

O Semi da Tesla poderá ter este rival da Bugatti?

É uma pergunta legítima numa altura em que o design automóvel deixou de ter uma linha condutora, basta ver a Cibertruck. Assim, as marcas podem sonhar com a aparência, por mais incrível que possa ser, e ter um alvo bem presente, o Semi, da Tesla.

Relembrando um pouco deste camião que já anda pelas estradas dos Estados Unidos, este pesado foi apresentado em 2017. Descrito já na página do fabricante, este veículo elétrico oferece um ar futurista. Está equipado com quatro motores independentes (foram aproveitados os do Model 3) que irão entregar uma potência total de cerca de 1000 cavalos.

Na prática, o Tesla Semi irá conseguir atingir os 100 km/h em cerca de 5 segundos sem carga e, com carga completa (cerca de 36 toneladas) irá atingir a mesma velocidade em apenas 20 segundos.

A autonomia também não será um problema, visto que possui uma bateria de grande capacidade, que irá fazer o Tesla Semi viajar por uns fantásticos 500 a 800 quilómetros. Se esta autonomia não for suficiente, a Tesla introduziu o conceito dos Megachargers, ainda mais potentes que os habituais Superchargers. Nesse sentido, estes carregadores irão permitir realizar uma viagem de 400 quilómetros com uma carga de apenas 30 minutos.

Bugatti Hyper Truck quer ser ainda mais incrível

Convenhamos que a marca francesa dá cartas quando o assunto é fazer carros incríveis. Se puxarmos pelos exemplos de um Chiron “Longtail”, que mais tarde se tornou oficialmente o Chiron Super Sport 300+ em produção, percebemos que este quebrou a barreira dos 480 km/h com uma velocidade máxima recorde de 490.484 km/h. Além disso, nem precisamos também de falar da qualidade dos materiais (até porcelana usam), nem do luxo que se paga a peso… da platina!

Bugatti: Automóveis A Ettore Bugatti foi uma fabricante francesa de automóveis de alto desempenho, fundada em 1909 na cidade então alemã de Molsheim, Alsácia, pelo designer industrial italiano Ettore Bugatti.

Será que a Bugatti já pensou como será o seu camião elétrico?

Olhando para os traços dos seus carros, linhas fabulosas, traços únicos de design automóvel, podemos imaginar que esta, um dia, poderá querer ter um pesado… único. Prathyush Devadas, da empresa chinesa Dongfeng, meteu mão na massa de desenhou um concept, o Bugatti Hyper Truck Concept. Bom, pelo menos pensa este criativo que poderá ser assim que a marca fundada por Ettore sonharia.

Para manter o design diferenciado da Bugatti, a Devadas deu ao seu protótipo de camião a icónica linha “C” na frente do pesado. Curiosamente, a cabine parece estar suspensa dentro do “C”, o que lhe dava um para-choque dianteiro que podia varrer o que estava na frente deste enorme camião.

Para suportar o peso da carga, o Bugatti Hyper Truck Concept vem com quatro pares de rodas. O trailer, no entanto, parece muito curvado para maximizar o volume da carga útil. Portanto, se a Bugatti considerar fazer um destes veículos, a empresa deve manter a traseira no formato convencional para que o camião possa cumprir o seu objetivo.

Assim, mesmo fantástico, este está debaixo de um exercício de design, longe do que o mundo estará preparado para receber. Contudo, pode ser um sinal à marca, já que esta parece não estar, para já, muito interessada em povoar as estradas com os seus luxuosos bólides… mas elétricos.

