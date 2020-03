Apple atualizou a Siri para ajudar também na luta contra a COVID-19

Com a COVID-19 a espalhar-se de forma assustadora, todo o mundo da tecnologia está a criar formas de ajudar os seus utilizadores a estarem protegidos e a detetarem prematuramente esta doença.

As medidas implementadas são já muitas e a Apple deu agora um novo passo. Atualizou a sua assistente virtual, a Siri, para ajudar os utilizadores e assim ser uma ferramenta útil no rastreio do COVID-19.

A Siri na luta contra a COVID-19

Cada vez mais os utilizadores dos smartphones usam as assistentes virtuais para os ajudarem. Podem ser apenas pequenas perguntas, mas a informação dada é muita e bastante relevante. Assim, é natural que estes possam ajudar nos momentos como os que estamos a atravessar.

A Apple, que está empenhada em ajudar na luta conta a COVID-19, resolveu colocar a Siri ainda mais ao serviço dos seus utilizadores. Este é um dos mais usados e, por isso, pode ter um papel importante na luta contra esta doença.

Uma ajuda na luta contra esta doença

Em concreto, a Apple resolveu atualizar a Siri e dar-lhe a capacidade de ajudar no diagnóstico da doença. Os utilizadores vão poder agora ter apoio na identificação de sintomas já conhecidos e que podem revelar a presença deste vírus.

Ao ser questionada pelo utilizador sobre a COVID-19 ou o coronavírus, a Siri está já pronta a ajudar. Fará algumas perguntas e com base na informação dada, poderá indicar ao utilizador que deverá ou não fazer o teste de rastreio, ou chamar a assistência médica.

A Apple tem outras medidas contra o coronavírus

Para além desta mudança da Siri, a Apple está também a dar prioridade às apps de telemedicina na App Store, quando a pesquisa é sobre a COVID-19 ou o coronavírus. Tem estado também a dar prioridade a vídeos de fontes fidedignas tanto na iTunes, Apple Music, App Store e site da Apple.

Estas podem parecer medidas limitadas, mas ajudam certamente no rastreio da COVID-19 de forma antecipada. Por outro lado ajudam também a aliviar os hospitais e locais de saúde. Por agora está limitada aos EUA, mas poderá em breve ser alargada a todos os países.