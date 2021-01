E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Porque a nossa prioridade é a qualidade da informação que chega aos nossos leitores, escolhemos alguns artigos publicados ao longo da semana que passou e que refletem o que de mais relevante se falou no mundo tecnológico no Pplware.

Demos um primeiro olhar pelos novos Samsung Galaxy S21, analisámos o OnePlus N100, falámos das novidades da Qualcomm, de descobertas no espaço, e muito mais.

Depois de muita espera, a OnePlus anunciou finalmente a sua primeira smartband, a OnePlus Band. Trata-se de um produto em tudo semelhante ao que já conhecemos neste segmento, dedicada às atividades desportivas e monitorização do sono, mas integrada no ecossistema OnePlus.

Conheça todos os pormenores desta nova smartband.

A CES 2021 já começou e neste contexto temos assistido à apresentação de grandes novidades no mundo da tecnologia. As empresas estão, assim, a revelar não só aquilo que vai chegar ao mercado nas próximas semanas, como também estão a revelar pormenores daquilo que 2021 trará de novo. Relativamente aos smartwatches há boas novidades.

A Huami, empresa do ecossistema Xiaomi, acabou de atualizar as suas linhas de relógios inteligentes da Amazfit, GTS e GTR, com três novas proposta para cada uma delas.

A Xiaomi é uma das marcas mais populares atualmente, sobretudo no mercado dos smartphones. A fabricante chinesa está em constante evolução no sentido de desenvolver e levar aos consumidores os melhores produtos possíveis, a preços interessantes.

Neste domingo, a marca confirmou o novo smartphone Black Shark 4. Trata-se de um telefone dedicado aos gamers e que vai trazer carregamento rápido de 120 W capaz de recarregar a bateria totalmente em apenas 15 minutos.

Um smartphone com câmara escondida? Ao longo dos últimos anos a evolução nos smartphones tem sido simplesmente brutal! A tecnologia evoluiu em vários sentidos, mas também é verdade que algumas coisas ficam pelo caminho.

Como variável inovadora, a ZTE tem o Axon 20 5G que se destaca por ter as câmaras debaixo do ecrã.

De acordo com dados de 2019, em Portugal existem três milhões de pessoas com diabetes ou pré-diabetes, o que representa 40% da população portuguesa. Diariamente são diagnosticadas cerca de 200 pessoas com esta doença, que mata uma pessoa no mundo a cada oito segundos.

Esta é uma doença que pode ser controlada e, recentemente, foi anunciado um gadget que monitoriza a glicose de forma não invasiva.

Já há algum tempo que havíamos noticiado que a LG estava a preparar o seu próprio smartphone dobrável. No entanto este não seria um dobrável como aqueles que estamos habituados a ver. A marca sul-coreana teria em mente criar algo diferente que seria um telefone enrolável.

Este é um conceito muito interessante e inovador. E agora a empresa revelou um pouco do que está para vir através de um vídeo deste LG Rollable, na CES 2021.

A Qualcomm apresentou recentemente na CES 2021 o 3D Sonic Sensor Gen 2. Este é assim o novo sensor de impressão digital ultrassónico de segunda geração da marca. E, segundo a fabricante, é muito mais rápido e eficaz.

Com este sensor, será possível fazer a leitura das impressões digitais até mesmo quando as mãos estão molhadas. Vamos conhecê-lo melhor.

Tal como previsto, a Nvidia anunciou ontem as suas novas placas gráficas da gama RTX 30 para computadores portáteis. As GPUs GeForce RTX 3060, RTX 3070 e RTX 3080 mobile vão estar então presentes em mais de 70 notebooks.

De acordo com as informações, as novas gráficas vão estar presentes em portáteis com preços que vão desde 999 a 1.999 dólares. Vamos conhecer melhor estas potentes placas.

Cada vez há mais tecnologia a palmilhar o Universo, com o intuito de descobrir onde poderemos encontrar um planeta “à nossa medida. Assim, numa nova incursão pela imensidão do Espaço, foi descoberto pelo TESS da NASA, um novo velho planeta. Esta superterra, que é cerca de 50% maior que o nosso planeta, foi observada perto de uma das estrelas mais antigas da Via Láctea.

Segundo um estudo publicado agora, o astro, batizado de TOI-561b, requer cerca de 12 horas para orbitar a sua estrela. Numa dessas passagens, o planeta bloqueou uma fração da luz estelar e foi detetada pelos terráqueos.

Os últimos meses foram de grande expetativa. Sabia-se que o próximo grande smartphone da Samsung, o S21, estava a ser preparado e lentamente foram surgindo pequenas pistas. Estas prometiam um equipamento de topo, recheado com caraterísticas únicas.

Agora que foi oficialmente apresentado, podemos confirmar tudo. A Samsung quis revolucionar este equipamento e usou a fotografia para isso, mudando muito a sua estética. O Pplware já esteve a testar o Galaxy S21 e mostra-lhe agora o que há de importante para conhecer.

Se as viagens de bicicleta já eram o expoente da mobilidade sustentável, uma estudante de design conseguiu tornar o meio ainda mais ecológico.

Então, de forma bem simples, mas astuta, colocar o filtro numa das rodas da sua bicicleta, poderá purificar o ar por onde passa.

Tudo tem um fim, até o Universo, e há quem diga que será um fim triste e solitário. A nossa casa, o planeta Terra, e a nossa estrela, o Sol, nasceram juntos e os seus destinos estão ligados. Conforme a nossa estrela se torna uma gigante vermelha e se expande, a Terra torna-se numa rocha seca, queimada e inabitável. Isso acontecerá também quando a nossa galáxia, a Via Láctea, colidir com a galáxia de Andrómeda, na porta ao lado.

Se é o Sol que mantém a vida na Terra, será esse mesmo Sol que irá, daqui a 5 mil milhões de anos, aniquilar todo e qualquer ser vivo no planeta.

Nos dias que correm é cada vez mais diverso o leque de opções que encontramos no mercado relativamente a smartphones.

Uma das marcas que se tem destacado no mundo do Android, ao longo dos anos é a OnePlus, devido a entregar aos consumidores equipamentos com hardware de topo a um preço bastante acessível. Hoje vamos conhecer melhor o OnePlus N100, um smartphone “low cost” mas com especificações muito interessantes.

Os sistemas de vídeo porteiro são bastante úteis para percebermos quem nos bate à porta. E claro, atualmente, em tempos de pandemia, se a comunicação for feita à distância da uma câmara, melhor.

Além de uma comunicação eficiente, os sistemas mais modernos incluem câmara que pode começar a gravar assim que deteta uma pessoa, o que, em termos de segurança, pode ser uma vantagem. O modelo 360 Video Doorbell X3 integra um sensor de movimento de radar, que se traduz num aumento considerável de fiabilidade na deteção de pessoas.