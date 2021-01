360 Video Doorbell X3 – a primeira campainha com sensor de radar

Os sistemas de vídeo porteiro são bastante úteis para percebermos quem nos bate à porta. E claro, atualmente, em tempos de pandemia, se a comunicação for feita à distância da uma câmara, melhor.

Além de uma comunicação eficiente, os sistemas mais modernos incluem câmara que pode começar a gravar assim que deteta uma pessoa, o que, em termos de segurança, pode ser uma vantagem. O modelo 360 Video Doorbell X3 integra um sensor de movimento de radar, que se traduz num aumento considerável de fiabilidade na deteção de pessoas.

A passar cada vez mais tempo dentro de casa e com exigências de distanciamento social, já pensou na facilidade que seria ter uma câmara à porta para ver e comunicar com quem toca à campainha? Existem soluções de câmaras que podem servir esse propósito, mas existe algo direcionado e que pode instalar facilmente e sem qualquer ligação por fios, como os videoporteiros.

360 Video Doorbell X3 – um avançado sistema de reconhecimento

O modelo 360 Video Doorbell X3 assume-se como o primeiro do género com sensor de radar. Trata-se de um tipo de sensor mais eficiente na deteção da presença humana, evitando falsos alarmes. Além deste sensor, ainda conta com um sistema de deteção baseado em Inteligência Artificial, sensor infravermelhos, deteção humana e de reconhecimento facial.

Todo este conjunto de tecnologia permite seguir a trajetória de uma pessoa percebendo se está a seguir em direção à porta ou não.

A câmara disponibiliza também uma câmara de 5 MP que oferece uma imagem de boa qualidade, tanto em ambiente com luz, como à noite. Grava, na resolução máxima de 2490 x 1920 píxeis, e tem tecnologia wide dynamic range para boa adaptabilidade à luz exterior.

Esta campainha inteligente tem uma bateria recarregável de 5000 mAh que dura 6 meses com uma única carga. Há ainda uma bateria complementar, adquirida separadamente, que pode elevar a autonomia até aos 18 meses.

Inclui ligação Wi-Fi e tem memória interna de 8 GB, podendo assim gravar até 90 dias de vídeo. Além disso, tudo pode ser acedido via cloud através da Amazon AWS.

Trata-se, portanto, de um produto à prova de água, com certificado IP66, e que suporta variações de temperatura dos -20 ºC aos 50 ºC. Ou seja, pode ficar posicionado em qualquer lugar, sem medo da chuva ou dos dias de muito frio/calor. Além disso, a instalação é muito simples de fazer, dispensado qualquer furação.

Por fim, a campainha inteligente 360 Video Doorbell X3 está disponível a partir de cerca de 73€, através do Super Early Bird da campanha no Indiegogo.

360 Video Doorbell X3 (Indiegogo)