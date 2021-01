“Bola de fogo” nos céus de Espanha a 105 mil quilómetros por hora

Foi na passada quarta-feira que uma “Bola de fogo” invadiu os céus de Espanha a cerca de 105 mil quilómetros por hora. O fenómeno foi testemunhado por várias pessoas na Andaluzia por perto das 22:10 (21:10 em Lisboa).

Este tipo de acontecimentos são “normais” e até acontecem com alguma frequência. Os cientistas já têm uma explicação para o sucedido.

Bola de Fogo foi detetada pelos sensores do projeto Smart

Uma “bola de fogo” atravessou o mar Mediterrâneo e o norte de Marrocos na passada noite de quarta-feira a 105.000 quilómetros por hora. De acordo com investigadores, o fenómeno foi provocado pela entrada de uma rocha de um cometa na atmosfera terrestre.

Esta bola de fogo foi detetada pelos sensores do projeto Smart, do Instituto de Astrofísica da Andaluzia (IAA-CSIC) dos observatórios de Calar Alto (Almeria), Sevilha e La Hita (Toledo) e Sierra Nevada pelas 22:10 de quarta-feira. Estes sensores têm como objetivo monitorizar continuamente o céu, com o intuito de registar e estudar o impacto na atmosfera terrestre de rochas de diferentes objetos do Sistema Solar.

De acordo com a efe, o choque com a atmosfera, a esta velocidade, fez com que a rocha se tornasse incandescente, gerando assim uma “bola de fogo” que teve início a uma altura de 105 quilómetros do Mediterrâneo e a cerca de 23 quilómetros da costa marroquina. O fenómeno avançou para sudoeste até finalmente desaparecer, a 69 quilómetros de altura, depois de ter percorrido cerca de 72 quilómetros na atmosfera.

De relembrar quem em Portugal, no ano passado, foi registada também uma “Bola de fogo” que cruzou o céu no sul do país a 227 mil km/h. Em junho do ano passado também foi detetada uma bola de fogo nos céus da Austrália.