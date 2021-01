Novidades Super Mario 3D World + Bowser’s Fury!

Super Mario é um verdadeiro sobrevivente e que ao longo dos últimos 35 anos tem-se conseguido reinventar e reimaginar de forma a apresentar novos desafios e novas mecânicas de jogo que lhe permitem continuar a ser um jogo de referência no género.

Em breve vai chegar novo jogo, mas para já apenas chegaram dois novos trailers que vos convidamos a assistir aqui.

Com 35 anos de vida, Super Mario é um verdadeiro veterano dos videojogos. E ao longo desses seus 35 anos de história, muitas foram as aventuras e desventuras que Mario teve de passar para salvar a sua bela amada.

Ao longo do seu percurso até aos dias de hoje, Mario teve de utilizar itens para se transformar no Mario Chama ou no Mario Tanuki, entre outros, mas chegou a altura de vestir a pele mais agressiva, pois o seu oponente, o Bowser, surge agora gigantesco e completamente descontrolado. O Modo Bowser’s Fury!, parece prometer.

Foi recentemente revelado um novo e divertido trailer em português para Super Mario 3D World + Bowser’s Fury!. No salto da Wii U para a Switch, o vídeo mostra, desde já, muitos detalhes e novidades:

Entre as novidades pode-se ver que o jogo vai ter um modo cooperativo online e local, um modo Fotografia e movimentos novos para Mario, Luigi, Peach e Toad.

Apesar de alguns jogadores conhecerem já Super Mario 3D World para a Wii U, Super Mario 3D World + Bowser’s Fury para a Nintendo Switch oferece algumas novidades no que diz respeito a conteúdos.

Na parte Super Mario 3D World do jogo, terá a oportunidade de aventurar-se por um mundo de níveis coloridos com amigos e família quando, onde e como quiser. Poderá agora contar com modos multijogadores online e local em cooperação para até quatro jogadores, que assumirão os papéis de personagens como Mario, Luigi, Peach e Toad.

Super Mario Bros. 35 World Count Challenge

Para além dos novos detalhes sobre o que a nova aventura de Bowser’s Fury lhe reserva, a Nintendo anunciou o Super Mario Bros. 35 World Count Challenge, um evento de Super Mario Bros. 35 no qual jogadores de todo o mundo cooperam para tentarem superar objetivos ao longo de um determinado período de tempo.

Uma adesão válida do serviço Nintendo Switch Online oferece acesso ao jogo online Super Mario Bros. 35, para todos os que procuram uma nova abordagem ao desafio clássico. Os jogadores terão a possibilidade de colocar as suas habilidades à prova neste Super Mario Bros. 35 World Count Challenge (Desafio Mundial), que decorrerá três vezes entre janeiro e março.

De forma a alcançarem o objetivo do primeiro Super Mario Bros. 35 World Count Challenge (Desafio Mundial), jogadores de todo o mundo devem trabalhar em equipa com o objetivo de derrotarem 3,5 milhões de Bowsers durante o período do evento, que decorrerá entre as 07h00 de 19 de janeiro e as 06h59 de 26 de janeiro.

Para além da batalha de 35 jogadores, no qual estes terão de derrotar o Bowser como parte da dinâmica normal, a Special Battle dessa semana incluirá níveis com mais oportunidades para defrontarem o Bowser.

Se o número total de Bowsers derrotados no jogo por jogadores de todo o mundo ascender aos 3,5 milhões durante o evento, jogadores individuais que derrotarem pelo menos um Bowser estarão habilitados a receber 350 Pontos de Platina. Estes pontos podem ser trocados por qualquer recompensa que requeira Pontos de Platina no My Nintendo. No futuro serão revelados detalhes sobre os próximos desafios mundiais que decorrerão em fevereiro e março. Mantenha-se atento a mais informações.

A Nintendo desvelou também a Nintendo Switch (edição Mario azul e vermelha), uma consola que homenageia o icónico fato do Mario. Esta edição especial chega às lojas igualmente no dia 12 de fevereiro e incluirá comandos Joy-Con vermelhos com correias azuis, um suporte para o Joy-Con azul, uma base para a Nintendo Switch vermelha e uma consola vermelha.

Isto corresponde à primeira vez que a Nintendo Switch estará disponível numa cor diferente do preto.

A acompanhá-la estarão uma bolsa de transporte azul vermelha e azul, assim como um protetor de ecrã.