OnePlus acaba de anunciar oficialmente a sua smartband: OnePlus Band

Depois de muita espera, a OnePlus anunciou finalmente a sua primeira smartband, a OnePlus Band. Trata-se de um produto em tudo semelhante ao que já conhecemos neste segmento, dedicada às atividades desportivas e monitorização do sono, mas integrada no ecossistema OnePlus.

Conheça todos os pormenores desta nova smartband.

OnePlus Band: há uma nova smartband no mercado…

A OnePlus já tinha anunciado que hoje, dia 11 de janeiro, era o dia de se ficar a conhecer a sua nova proposta para o mercado dos wearables. A OnePlus Band surge assim com um design semelhante ao de outras smartbands populares no mercado e, na verdade, as suas especificações não fogem muito àquilo que já existe.

Estamos, portanto, perante uma smartband com ecrã AMOLED de 1,1″, tátil e com uma resolução de 126 x 294 píxeis. Em termos de dimensões, tem 0,4 x 17,6 x 11,95 mm e pesa 22,6 g.

Dedicada ao desporto, integra sensor de batimentos cardíacos, SpO2, acelerómetro de três eixos, giroscópio e ainda tem um motor de vibração. É à prova de água até 5ATM e tem certificado IP68.

Monitorização das atividades desportivas

Para quem pratica desporto, esta smartband da OnePlus permite monitorizar uma série de atividades físicas, nomeadamente:

Corrida (indoor/outdoor)

Caminhada

Bicicleta (indoor/outdoor)

Elíptica

Máquina de Remo

Críquete

Badminton

Natação em piscina

Yoga

Treino livre

Para todas estas atividades é registado o gasto calórico, tempos de treino e o próprio desempenho.

A smartband tem Bluetooth 5.0 e liga-se, portanto, ao smartphone. Além da informação recolhida pela OnePlus Band, no pulso o utilizador vai poder receber notificações, controlar a playlist de música e até o obturador da câmara fotográfica. Para já, apenas é compatível com Android (6 ou superior).

Preço e disponibilidade

Apesar de ser um lançamento muito esperado em todo o mundo, a verdade é que a OnePlus Band foi lançada na Índia, por um preço de ₹2,499, o que em conversão direta representa cerca de 28 €. Foi ainda lançada nas cores Preto/Cinza, Cinza/Laranja e Azul.