Discord também baniu servidor de comunidade pró-Trump

Depois de tanto poder e na sequência da invasão ao Capitólio, Donald Trump e os seus efusivos apoiantes estar a perder poder no mundo digital. Donald Trump foi recentemente banido de forma permanente do Twitter e a rede preferida de apoiantes de Trump, a Parler, foi removida da Play Store e alertada pela Apple.

O Discord também baniu recentemente um servidor de comunidade pró-Trump.

A plataforma Discord está normalmente associada aos gamers para conversação. No entanto, esta plataforma permite facilmente a comunicação com amigos e com as mais diversas comunidades. Com o Discord podemos criar uma sala de aulas, um grupo de jogadores, uma comunidade artística mundial ou juntar apenas amigos para a conversa.

Tal como em outros canais digitais, Donald Trump e os seus (ainda) apoiantes têm vindo a ser banidos dos canais digitais por atitudes menos adequadas. A plataforma Discord baniu um servidor com o nome “The Donald”, que é uma comunidade pró-Trump ligada ao subreddit r / The_Donald e TheDonald.win.

Num comunicado enviado ao canal The Verge, os responsáveis pelo Discord referem que esta plataforma tem uma política de tolerância zero no que diz respeito a ódio e violência… ou para apoiar ou organizar extremismo violento.

We have a zero-tolerance policy against hate and violence of any kind on the platform, or the use of Discord to support or organize around violent extremism. While there is no evidence of a server called The Donald being used to organize the Jan 6 riots, Discord decided to ban the entire server today due to its overt connection to an online forum used to incite violence, plan an armed insurrection in the United States, and spread harmful misinformation related to 2020 U.S. election fraud