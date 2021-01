O Apple Watch Series 7 poderá trazer várias inovações. Conforme temos vindo a perceber, a Apple já tem diversas tecnologias pensadas e as patentes dão-nos uma ideia do que estará a ser desenhado. Segundo mais uma patente registada, o Apple Watch poderá recorrer a uma câmara de luz para autenticar o utilizador.

A empresa procura assim substituir o código de 4 dígitos para a autenticação no smartwatch. Esta pode ser a alternativa mais segura ao que atualmente existe. Então, vamos perceber do que se trata.

Patente de Câmara de campo de luz para autenticar no Apple Watch

Hoje, a autenticação do utilizador no relógio é feita através de um código de 4 dígitos. Isto porque a capacidade de usar um sensor de Face ID ou um sensor Touch ID é severamente limitada.

Como tal, o registo mostra que a Apple quer utilizar uma câmara de campo de luz para esse efeito. Portanto, o objetivo desta tecnologia será capturar uma imagem do antebraço próximo ao pulso de um utilizador. A imagem pode ser realizada do lado dorsal (parte superior) do antebraço.

Um conjunto de características do antebraço perto do pulso pode ser extraído de pelo menos uma imagem e comparado a um conjunto de características de referência.

A título de exemplo, poderá esta câmara captar imagem de um padrão de folículo capilar, um padrão vascular, um padrão de veia, um padrão de artéria, de perfusão de sangue na pele, um padrão de perfusão sanguínea nos tendões, de perfusão sanguínea na fáscia, um padrão de tendão, de um tecido conjuntivo, um padrão de pigmentação da pele, de poro e / ou um padrão de formato ósseo obtido durante um registo de bioautenticação processo executado para o utilizador, entre vários outros.

Apple poderá recorrer à bioautenticação no seu wearable

Uma operação de bioautenticação ou uma operação de monitorização de saúde pode ser realizada para determinar se o conjunto de recursos corresponde ao conjunto de referência de recursos.

Uma câmara de campo de luz, também conhecida como câmara plenótica, capta informações sobre o campo de luz que emana de uma cena; ou seja, a intensidade da luz numa cena e a direção em que os raios de luz viajam no espaço. Isso contrasta com uma câmara convencional, que regista apenas a intensidade da luz.

Uma vez que muitos wearables hoje têm dificuldade em obter valores de sensor precisos devido à cor ou pigmentação da pele ou tatuagens, a abordagem da Apple é responsável por isso. Assim, a pigmentação da melanina pode ter um espectro de absorção muito diferente do sangue. Portanto, o padrão avascular (por exemplo, um padrão de perfusão sanguínea na pele) será usado para superar os desafios associados à bioautenticação adequada dos utilizadores.

Outros dispositivos vestíveis também têm explorado métodos de autenticação através de imagens vasculares há algum tempo. Ainda assim, nenhum dos dispositivos do mercado hoje possui processos de autenticação sofisticados.

A patente da Apple, US20210004444, foi registada em 17 de setembro de 2020 e aprovada na primeira semana de janeiro de 2021.

