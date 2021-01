Know by Heart, um jogo repleto de melancolia

Os estúdios russos Ice-Pick Lodge (responsáveis por Pathologic), revelaram o desenvolvimento de Know by Heart.

Trata-se de um jogo melancólico e emocional sobre velhas memórias há muito esquecidas. Venham ver…

Os russos da Ice-Pick Lodge foram responsáveis por Pathologic, um RPG de terror, no meio de uma praga à qual o jogador terá de sobreviver e que, durante a jogabilidade, terá inclusive de criar medicamentos artesanais.

Recentemente revelaram o lançamento de Know by Heart, um jogo com uma temática bastante diferente, mas com uma jogabilidade igualmente distinta.

Know by Heart decorre numa cidade do interior russo, com inúmeras insinuações e vestígios do velho regime soviético. Trata-se de um título sobre de reuniões. Reuniões familiares e de velhas amizades de juventude.

Know by Heart é, acima de tudo, um jogo sobre recordar o passado e aceitação de perdas. O enredo criado pelos estúdios Ice-Pick Lodge, foi desenhado como um labirinto no qual o jogador vai ter de desvendar os momentos de infância do protagonista, Misha.

Misha vê-se aprisionado numa vida monótona e com um trabalho sem futuro. No entanto, um dia, a sua paixoneta de infância regressa à cidade. Pela primeira vez em muitos anos, Misha ganha esperanças de conseguir fugir à sua rotina e monotonia diária.

Dessa forma, Misha reúne-se com velhos amigos de infância e vai reavivar memórias, há muito adormecidas. Entre o matar saudades e reviver velhas recordações algo se vai passar. Algo que foge ao controlo de qualquer um dos intervenientes e chega mesmo a ameaçar a sua amizade.

O jogo apresentará como principal curiosidade, o facto de apresentar vários minijogos, que representam as recordações do personagem. Ou seja, no decorrer do jogo, vamos visitar o passado e as memórias do nosso personagem.

Know by Heart chegará ao PC após o primeiro trimestre deste ano.