Saiba já como é a nova carta de condução portuguesa

Tal como revelamos em novembro, a carta de condução vai mudar. O documento irá ter o mesmo formato, mas incorpora um conjunto de tecnologias.

Será possível, já durante o ano de 2021, receber na hora o “documento rosa” em alguns lugares do país. Conheça como é o novo documento.

Nova carta de condução terá código QR

Esta segunda-feira foi apresentada no “mais antigo estabelecimento industrial do país”, a Casa da Moeda, a nova carta de condução portuguesa.

Segundo a TVI, o documento, que chega com a promessa de que será uma das “cartas mais seguras da Europa”, mantém o design da atual carta e tem, como uma das grandes novidades, a inclusão de um código de resposta rápida, mais conhecido como tecnologia QR Code.

De acordo com as informações, a personalização da carta é da responsabilidade da Imprensa Nacional da Casa da Moeda e é entregue pelo Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT).

Com a nova carta de condução, desaparece a ‘Licença de Condução para Tratores Agrícolas’, visto que esta categoria passa a estar contemplada no documento.

Com este novo título chegam também a rapidez e eficácia no momento da emissão da carta. Será possível, já durante o ano de 2021, receber na hora o “documento rosa” em alguns lugares do país, revela a TVI. O presidente do IMT, Eduardo Feio, afirmou que há condições para que o projeto que permitirá ter a carta de condução na hora.

Esta medida está incluída no programa Simplex da administração pública, comece ainda este ano.

A aplicação id.gov.pt da Administração Pública também lhe permitir guardar e consultar os seus cartões (Ex: cartão de cidadão, carta de condução, cartão ADSE) em qualquer momento e em qualquer lugar recorrendo à Chave Móvel Digital. Esta app pode também ser apresentada às autoridades em vez dos documentos físicos.

Além desta app, a AMA – Agência para a Modernização Administrativa, I.P, disponibiliza outras apps bastante interessantes como a appMyADSE,MySNS, Autenticação Gov, entre outras.

