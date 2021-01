A CES 2021 já começou e neste contexto temos assistido à apresentação de grandes novidades no mundo da tecnologia. As empresas estão, assim, a revelar não só aquilo que vai chegar ao mercado nas próximas semanas, como também estão a revelar pormenores daquilo que 2021 trará de novo. Relativamente aos smartwatches há boas novidades.

A Huami, empresa do ecossistema Xiaomi, acabou de atualizar as suas linhas de relógios inteligentes da Amazfit, GTS e GTR, com três novas proposta para cada uma delas.

Os novos Amazfit GTS 2, GTS 2e e GTS 2 mini

A Huami acabou de anunciar três novos modelos na linha GTS. O GTS 2, GTS 2e e GTS 2 mini apresentam-se então como as novas propostas. Estes são smartwatches com ecrã retangular, numa estrutura metálica e braçadeira em borracha.

Dedicados à monitorização de atividades físicas, disponibilizam todos GPS integrado e os modelos GTS 2 e 2e são capazes de reconhecer até 90 modos diferentes, o que é absolutamente incrível. O modelo mini, segundo a marca, fica-se pelos 70.

Temos nestes relógios uma monitorização dos batimentos cardíacos por 24h por dia (BioTracker PPG 2) e do oxigénio no sangue, monitorização REM do sono e até das pequenas sestas (algo que muitos não detetam). Há ainda uma monitorização do stress.

Algo que apenas o modelo mini oferece são os exercícios de respiração e o acompanhamento do ciclo menstrual.

Temos então três relógios que respondem a comandos de voz através da Alexa. Os GTS 2 e GTS 2e incluiem, adicionalmente, Wi-Fi e espaço para guardar as suas próprias músicas. Um pequeno aspeto associado a estes dois modelos é que ambos tem vibração háptica.

O Amazfit GTS 2e e o GTS 2 mini oferecem 14 dias de autonomia. O GTS 2 fica-se pelos 7 dias.

Amazfit GTS 2e

Smartwatches Amazfit GTR 2 LTE, GTR 2e e GTR 2

Os modelos Amazfit GTR 2, por sua vez, oferecem todos ecrãs redondos, oferecendo, portanto, um aspeto mais clássico. Todos os ecrãs são táteis, contudo, o GTR 2 oferece um vidro curvo 3D e o modelo 2e um ecrã curvo 2.5D. Vale a pena referir que o GTR 2 e GTR 2 LTE partilham de todas as características, à exceção, claro da ligação LTE.

Ainda assim, através do Amazfit GTR 2 (bem como do Amazfit GTS 2) é possível fazer chamadas de voz, via Bluetooth.

Os relógios disponibilizam GPS integrado e fazem monitorização dos batimentos cardíacos por 24h por dia (BioTracker PPG 2), do oxigénio no sangue, monitorização REM do sono e das pequenas sestas e ainda monitorização do stress.

Detetam 90 atividades desportivas (à exceção do modelo LTE, que, segundo a marca, se fica pelas 80. Podem ser utilizados comandos de voz através da Alexa, servem de controlador de música e recebem as notificações do smartphone, sendo que os GTR 2 e o LTE têm armazenamento para música.

Por fim, falando da autonomia, o GTR 2e é uma das melhores opções no segmento. Estamos perante um relógio que pode ir até aos 24 dias de utilização. Já os outros, segundo indicação da marca, poderão ir até aos 14 dias.

Amazfit GTR 2e

Em resumo

Na seguinte tabela poderá conhecer com mais pormenor as diferenças entre os vários modelos e a evolução existente face à versão anterior. Ao clicar na imagem poder ver com melhor qualidade.

Além dos novos modelos das famílias Amazfit GTR e Amazfit GTS, também outros modelos estão disponíveis na loja Amazit.

