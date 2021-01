Uma das grandes preocupações da Tesla está na segurança dos seus carros. Todos os sistemas presentes procuram elevar este elemento e garantir a proteção dos carros e dos seus ocupantes. O Autopilot é um desses elementos e a garantia de proteção é grande.

Os mais recentes dados da Tesla revelam que usar o Autopilot torna os carros elétricos mais seguros. Foi no relatório do último trimestre que nova informação foi mostrada e quantificou a segurança que este assistente dá aos condutores.

Tesla quer dar o máximo de segurança

Apesar de não ser um sistema totalmente autónomo, o Autopilot é uma ajuda essencial para os condutores. Consegue garantir a condução em segurança e proteger os carros da Tesla. Este sistema está cada vez mais inteligente e isso nota-se na proteção que oferece.

Muito para lá das funcionalidades que oferece, este Autopilot é monitorizado constantemente. A Tesla tem a obrigação de fornecer estes dados às autoridades, para serem avaliados e monitorizadas de forma periódica. Os dados mais recentes foram agora revelados.

Autopilot melhorou na proteção oferecida

De acordo com o que foi mostrado, e publicado pela Tesla, o Autopilot continua a ser mais seguro que não usar estas ajudas. O valor apresentado mostra que usar ao Autopilot os condutores têm 7 vezes menos probabilidade de ter um acidente.

A Tesla revelou ainda outros dados interessantes e importantes. Segundo o que está publicado, mesmo usando apenas as funcionalidades ativas de segurança este valor continua elevado e acima do que é registado sem estas ajudas presentes.

Menos acidentes com estas medidas ativadas

Como padrão, e referente ao mercado dos EUA, os carros da Tesla são seguros. Sem qualquer uma destas medidas, existe 1 acidente destes carros a cada 1,27 milhões de milhas. A média registada pela NHTSA aponta para 1 acidente a cada 484 mil milhas.

Estes dados, comparados com o ano anterior, revelam melhorias grandes. No caso do Autopilot, o valor passou de 3,45 para 3,07 milhões de milhas, o que é muito positivo. Curiosamente, nos 2 casos seguintes, os valores pioraram, ainda que de forma muito subtil.