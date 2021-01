O lançamento do SoC M1 da Apple veio mostrar que este deverá ser o caminho a seguir no futuro. Os processadores ARM são a próxima aposta e as marcas precisam agora de se adaptar. Os sistemas devem seguir o mesmo caminho e esses passos estão a ser dados.

A Qualcomm foi uma das primeiras a ter propostas nesta área, ainda mesmo antes da Apple. Já com alguns SoCs prontos a serem usados, desenhados para este fim, a marca estará a preparar uma surpresa para breve. O Qualcomm SC8280 chegará em breve e fará frente ao M1.

Qualcomm prepara grandes novidades

Ainda não existe de forma oficial, mas sabe-se que a Qualcomm estará a preparar uma novidade para breve. Falamos do SC8280, que é aparentemente o sucessor do atual Snapdragon 8cx e 8cx Gen 2. Estes são os SoC ARM mais poderosos do universo Windows e equipam os Surface Pro X.

As propostas atuais estão limitadas aos 16GB de RAM, mas a Qualcomm está a tratar de evoluir este suporte. Assim, o SC8280 deverá trazer já suporte para 32GB de RAM, bem como suporte para mais núcleos do que as atuais propostas.

Um SoC para combater o M1 da Apple

Os testes que têm vindo a ser realizados usam um ecrã de 14 polegadas e várias variações no campo da memória. Assim, o modelo base terá 8GB de RAM LPPDR5, com muitas variantes adicionais. Estas devem estar equipadas com memória LPDDR4X, que é mais rápida.

No que toca à conetividade, o Qualcomm SC8280 deverá ter presente o que de mais moderno a marca tem disponível. Falamos claramente do modem X55 5G da Qualcomm, que tem dado provas de ser um dos melhores no campo do 5G, não apenas nos smartphones.

SC8280 será a resposta esperada

Claro que a acompanhar todos estes desenvolvimentos, a Microsoft terá de ter também uma resposta. O Windows 10 já tem uma versão ARM, mas que precisa de ser otimizada para arquitetura. Provavelmente esta deverá chegar com o Windows 10 X.

Este SoC da Qualcomm estará ainda numa fase inicial de desenvolvimento. Deverá ser maior que os atuais, contemplando mais RAM e mais núcleos. Esta capacidade deverá conseguir colocá-lo ao mesmo nível do M1 da Apple e do que este oferece.