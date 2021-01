Erros no Signal? Estas dicas devem resolver o problema temporariamente

Foi há 2 dias que a plataforma de comunicações Signal simplesmente “rebentou”! Ainda não há informação sobre o que terá acontecido, mas é certo que se tratou de sobrecarga dos sistemas.

No entanto, tal falha parece ter deixado marcas e ainda há erros a aparecerem aos utilizadores. O próprio Signal dá uma ajuda.

A plataforma Signal entrou no fim de semana tentando com vários problemas devido à enorme adesão de utilizadores vindos do rival WhatsApp.

A interrupção durou mais de 24 horas, o que provavelmente não foi bom para quem estava a experimentar a app pela primeira vez. Felizmente, o Signal foi capaz de resolver a falha e voltar a ficar online, mas há agora outro “problema” que afeta utilizadores do iOS e Android.

Os utilizadores revelam que aparecem várias mensagens de erro nos chats. Os utilizadores do Android recebem mensagens com a informação “bad encrypted message”, enquanto os utilizadores do iOS revelam que aparece uma mensagem que refere que “received message was out of sync”.

Dicas para resolver problemas no Signal no iOS e Android

De acordo com o Signal, os utilizadores não devem preocupar-se, pois as mensagens são apenas devido a um bug, entretanto detetado e a segurança da app não está comprometida. Para resolver os problemas basta que sigam as indicações deixadas pelo próprio Signal na rede social Twitter.

Tal como temos vindo a acompanhar, tanto o Signal como o Telegram, chegaram ao topo das apps mais instaladas nos smartphones. Países como os EUA, Reino Unido, Brasil e até Portugal têm já o Signal e o Telegram como as apps mais instaladas. No caso do nosso país, como pode ser visto aqui, o Signal já domina na App Gallery e está próximo do topo na Play Store. O WhatsApp já percebeu que errou e acabou por adiar a entrada em vigor das suas novas regras.

Por agora só existem estes “bug fix”, mas está prometido para breve uma atualização para resolver o problema.

Já é utilizador do Signal?

