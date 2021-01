Análise OnePlus N100: Um bom smartphone abaixo dos 200€

Nos dias que correm é cada vez mais diverso o leque de opções que encontramos no mercado relativamente a smartphones.

Uma das marcas que se tem destacado no mundo do Android, ao longo dos anos é a OnePlus, devido a entregar aos consumidores equipamentos com hardware de topo a um preço bastante acessível. Hoje vamos conhecer melhor o OnePlus N100, um smartphone “low cost” mas com especificações muito interessantes.

No ano passado, a empresa decidiu apostar na gama intermédia e com isso, surgiu o OnePlus Nord N100, que se compromete a entregar especificações existentes nos “irmãos premium”, a um preço bastante acessível.

O Pplware teve a oportunidade de analisar e testar este novo modelo da fabricante chinesa lançado em novembro do ano passado.

Impressões Iniciais do OnePlus N100

Ao abrir a caixa pela primeira vez, ficamos impressionados com o cuidado que a OnePlus teve ao manter a mesma experiência de unboxing que podemos encontrar nos modelos mais caros.

Já com o smartphone fora da caixa, fomos brindados com um design minimalista e muito bem projetado, apesar de a sua construção ser maioritariamente de plástico. O equipamento é capaz, ainda assim, de transmitir feeling premium. Quanto à ergonomia, este encaixa-se perfeitamente na mão devido às suas bordas ligeiramente arredondadas e com facilidade. É possível alcançar qualquer ponto do display sem grande esforço.

Conteúdo da Caixa

Na caixa podemos encontrar os seguintes itens:

Smartphone OnePlus Nord N100

Guias

Ferramenta para remoção de cartão SIM

Adaptador de 18W

Cabo USB Tipo A para Tipo C

Performance

Durante o período de teste, este demonstrou estar ao nível do desafio. O modelo mais recente da OnePlus vem com o sistema operativo OxygenOS, baseado no Android 10.

Está equipado com um processador Qualcomm Snapdragon 460 Octa-core com 4 núcleos a 1.8 GHz e os restantes 4 a 1.6 GHz, em conjunto com uma GPU Adreno 610 e 4GB de memória RAM. Esta combinação apresentou resultados bastante satisfatórios, ao correr o famoso Geekbench 5, o smartphone obteve uma pontuação de 254 em single-core e 1205 em multi-core.

No entanto, num teste com um jogo exigente como é o caso do Asphalt 9: Legends, um dos títulos mais exigentes da atualidade no que diz respeito a mobile, o mesmo não apresentou a melhor performance. Relativamente às tarefas diárias como redes sociais, consumir conteúdos multimédia e consultar mails, este demonstrou ser bem capaz de as enfrentar com fluidez. Como referimos, este não é um smartphone Premium mas tem excelentes características.

Vídeo – Desempenho Jogo

Vídeo – Desempenho

Display

Relativamente ao display, a OnePlus optou por colocar neste equipamento um display IPS LCD com 6.52 polegadas, acompanhado de uma resolução HD+ (720 x 1600 pixels), com suporte sRGB, um aspeto ratio de 20:9 e uma densidade de pixels por polegada de 269.

O grande destaque são os 90Hz, algo surpreendente em smartphones desta gama. Esta implementação veio auxiliar o processador na tarefa de transparecer uma fluidez constante ao consumidor.

Relativamente às cores e ao brilho, durante a sua utilização, tanto durante o dia como em ambientes noturnos, mostrou-se agradável. Apesar de não estarmos perante um display Amoled, em ambientes com bastante luminosidade, as cores e a visibilidade mantiveram-se sempre fiéis. Conta ainda com uma proteção Gorilla Glass 3.

Câmaras Traseiras

Este smartphone está equipado com três câmaras traseiras. A câmara traseira principal, conta com 13 megapíxeis, estabilizador digital e uma abertura de f/2.2. Depois, apresenta também uma lente macro com 2 megapíxeis, com uma abertura de f/2.4. Se pretendermos fotografias com um fundo desfocado, que as torna visualmente mais atraentes, o mesmo apresenta uma lente bokeh que possui 2 megapíxeis e uma abertura de f/2.4. Na câmara traseira principal encontramos ainda, a funcionalidade de focagem automática.

Dentro deste leque de câmaras, podemos explorar vários modos de fotografia/vídeo: retrato, modo pro, HDR, panorama, dehaze color e alguns filtros. O equipamento, possui ainda, uma função de deteção de cena a fim de facilitar a escolha do melhor modo a utilizar.

Ambiente Diurno

Atualmente, é cada vez mais recorrente ser a inteligência artificial do próprio telemóvel a tratar dos ajustes, no momento de tirar uma fotografia e o OnePlus Nord N100 não é exceção.

A experiência foi surpreendente, em ambientes com luz natural onde obtivemos fotografias com texturas com bastantes detalhes e com pouquíssima perda de qualidade. No momento de aumentar a fotografia, graças ao HDR, conseguimos um resultado impressionante, com cores vivas e uma boa iluminação das zonas mais escuras.

Ambiente Noturno

No modo noturno, a experiência não é propriamente a mais positiva (algo que é comum nos smartphones de gama intermédia). Nas fotografias, percebemos facilmente a existência de ruído, onde predomina a ausência de luz. Porém, as cores mantiveram-se fiéis em todos os elementos das fotografias.

Lente Macro

Para quem pretende fotografias em que o foco assenta num objeto em específico, com uma boa qualidade, esta lente é a melhor aposta.

Câmara Frontal

Em relação à câmara frontal, esta conta com 8 megapíxeis e uma abertura de f/2.0, HDR e capacidade de gravação de vídeo de FullHD a 30 fps. Para quem pretende tirar selfies em ambientes diurnos, a câmara frontal gera boas fotografias e com detalhes, já em ambientes noturnos ou fechados, a qualidade das mesmas acaba por ficar aquém.

O dispositivo é constituído por um diverso leque de efeitos, o que dá a oportunidade de escolha ao consumidor e conta ainda, com a ferramenta de embelezamento, que pode ser regulada conforme a quantidade que pretendemos.

Vídeo

A câmara traseira do smartphone suporta gravação de 1080p a 30fps e 720p a 30 fps. Em termos de gravação em câmara lenta, esta grava 1080p a 30 fps e possui ainda uma ferramenta de edição de vídeo.

A experiência no geral foi razoável, apesar de este possuir apenas estabilização digital, o que fez com que, parte das gravações em movimento tenham acabado por ficar tremidas.

Vídeo diurno

Vídeo noturno

Vídeo diurno com zoom

vídeo noturno com zoom

Som

Ao nível do som, este promete uma boa qualidade, tendo em conta o preço e para isso, conta com dois altifalantes stereo, durante os períodos de consumo de multimédia. Com o volume no máximo não se verificou qualquer distorção.

Bateria

Em relação à bateria, estamos perante uma capacidade de 5000 mAh, algo suficiente para longos períodos de utilização, sem necessidade de uma powerbank. Durante os testes e com uma utilização normal, esta chegou a durar dois dias, algo muito positivo. Quando descarregada praticamente na sua totalidade, foram necessárias cerca de 2 horas e 20 min, até que esta atingisse os 100%. O equipamento conta ainda com suporte de carregamento rápido até 18W.

Interfaces

No que diz respeito a interfaces temos um equipamento com uma porta tipo C 2.0, GPS, Bluetooth 5.0, possui um módulo de Wi-Fi dual-band com suporte para as normas 802.11 a/b/g/n/ac, a tecnologia Wi-Fi Direct e ainda dispõe da possibilidade de transformar o equipamento num hotspot. Não menos importante, temos ao nosso dispor uma entrada jack 2.5mm quase extinta por parte das fabricantes.

Dimensões, Peso e Armazenamento

Ao nível de dimensões, o dispositivo tem 164.9 mm de altura, 75.1 mm de largura, 8.49 mm de espessura e conta com um peso de 188 gramas. A sua capacidade de armazenamento é de 64GB, baseado na tecnologia UFS2.1, sendo esta expansível até 256GB.

Conclusão

A experiência obtida com a análise do OnePlus N100 foi bastante positiva. Sem dúvida que um dos pontos fortes deste smartphone é a bateria que, com uma utilização exaustiva, esta é capaz de durar bem mais do que um dia. Um outro ponto forte é o desempenho de todo o sistema em si, em que o sistema operativo OxygenOS tem um papel fundamental neste equipamento, sendo capaz de transmitir ao consumidor uma fluidez nas tarefas diárias.

Apesar de o display não ter uma grande resolução, os seus 90Hz são um quesito fundamental para tal fluidez. Durante o espaço em que analisamos este smartphone tivemos por parte da OnePlus, disponibilizadas diversas atualizações a fim de corrigir bugs e implementar melhorias, algo muito bom e a ter em consideração.

Quanto ao design este foi muito bem pensado, mesmo a sua construção sendo maioritariamente de plástico, com a cor Midnight Frost acrescenta um toque discreto e elegante. Este encaixa-se perfeitamente na mão e facilmente conseguimos alcançar o sensor de impressões digitais, como qualquer ponto do display sem muito esforço.

Na generalidade, as câmaras acabaram por ficar aquém das expectativas, contudo temos de considerar a relação qualidade-preço, visto que este equipamento pode ser encontrado no mercado por volta dos 200€.

