Xiaomi confirma o smartphone gamer Black Shark 4 que carrega em 15 minutos

A Xiaomi é uma das marcas mais populares atualmente, sobretudo no mercado dos smartphones. A fabricante chinesa está em constante evolução no sentido de desenvolver e levar aos consumidores os melhores produtos possíveis, a preços interessantes.

Neste domingo, a marca confirmou o novo smartphone Black Shark 4. Trata-se de um telefone dedicado aos gamers e que vai trazer carregamento rápido de 120 W capaz de recarregar a bateria totalmente em apenas 15 minutos.

O mundo gamer já há muito tempo que deixou de passar apenas pelas consolas e videojogos. Há muito mais que faz agora parte deste sistema, entre eles computadores, componentes dedicados, smartphones, entre outros.

Os jogos para os dispositivos móveis estão cada vez mais aprimorados e complexos. Assim, por conseguinte, é necessário desenvolver equipamentos mais potentes para oferecer a melhor experiência possível ao utilizador adepto de jogos.

Neste sentido, a Xiaomi é uma das marcas que projeta e produz telefones destinados aos jogadores mais exigentes. A linha dedicada a este segmento é a Black Shark que terá agora mais um membro da família a caminho.

Xiaomi confirma o telefone gamer Black Shark 4

A fabricante chinesa confirmou neste domingo o lançamento do próximo smartphone gamer Black Shark 4.

Para já ainda não há uma data definida para este lançamento. No entanto, com base no que aconteceu no modelo anterior, é possível que a Xiaomi oficialize este telefone ainda durante o primeiro trimestre deste ano.

O anúncio foi feito por um cartaz publicado na popular rede social chinesa Weibo.

De acordo com a imagem, o Black Shark 4 terá uma enorme bateria de 4.500 mAh, com suporte a carregamento ultra rápido de 120 W. Desta forma, esta potência será capaz de carregar totalmente a bateria do equipamento em apenas 15 minutos.

Tudo indica que a marca melhorou significativamente a sua tecnologia de carregamento rápido desde o Mi 10 Ultra. No entanto o carregamento total deste smartphone demora cerca de 23 minutos. É possível que o encurtamento para 15 minutos se deva aos recursos melhorados de arrefecimento do telefone.

Apesar de ainda nada mais ter sido revelado, é possível que o Black Shark 4 traga o novo processador Snapdragon 888 da Qualcomm.