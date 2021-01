Gráfica Nvidia GeForce RTX 3060 chega em fevereiro por 329 dólares

A Nvidia apresentou finalmente a sua nova GPU GeForce RTX 3060, uma gráfica construída com base na arquitetura Ampere e destinada a todos os jogadores.

De acordo com a fabricante, esta gráfica vai ficar disponível no final de mês de fevereiro e terá um preço de 329 dólares.

Ontem foi um dia em cheio para a NVIDIA. A fabricante da Califórnia apresentou as gráficas para computadores portáteis GeForce RTX 3060, RTX 3070 e RTX 3080. Estas GPUs eram há muito aguardadas, e vão então estar presentes em portáteis com preços que vão desde 999 a 1.999 dólares. Contam com arquitetura Ampere e vão estar disponíveis para mais de 70 notebooks a partir do dia 26 de janeiro.

Mas a Nvidia não se ficou por aqui e também revelou outra placa gráfica da gama RTX 30 para desktops.

GeForce RTX 3060 da Nvidia tem 12 GB de VRAM por 329 dólares

A NVIDIA também apresentou nesta terça-feira a nova GPU GeForce 3060 com arquitetura Ampere, durante a CES 2021. A placa conta com 12 GB de VRAM, uma capacidade acima da já lançada RTX 3060 Ti, que tem 8GB.

Traz suporte para a tecnologia Ray Tracing e DLSS e promete oferecer aos gamers taxas acima dos 60 fps com Ray Tracing em 1080p. De acordo com a NVIDIA, a GeForce RTX 3060 conta com 13 TFLOPS de poder de computação, até 35 TFLOPS em Ray Tracing e até 101 Tensor-FLOPS para ações que recorram a Inteligência Artificial.

Um dos objetivos da Nvidia é que os utilizadores da GTX 1060 possam optar agora pela RTX 3060. Se salientar que a GTX 1060 é a placa gráfica mais popular entre os jogadores na plataforma Steam.

Veja o gráfico comparativo das gráficas RTX 3060, RTX 2060 e GTX 1060.

Em suma, esta é a gráfica da geração Ampere mais barata da marca, focada na relação custo-benefício. A nova placa gráfica irá chegar aos consumidores no final de fevereiro por 329 dólares, menos 70 dólares que a sua versão Ti.