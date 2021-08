E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Porque a nossa prioridade é a qualidade da informação que chega aos nossos leitores, escolhemos alguns artigos publicados ao longo da semana que passou e que refletem o que de mais relevante se falou no mundo tecnológico no Pplware.

Falámos dos novos earbuds da LG, da nova tecnologia de carregamento MagDart da realme, da oficialização do Huawei P50, analisámos a baterial Apple MagSafe, e muito mais.

Apesar do momento ser de férias e descanso para muitos, esta também será a melhor altura para começar a preparar a próxima temporada de volta ao trabalho e aos estudos. Não se sabe ainda se estas serão atividades à distância de forma obrigatória nalgum período do ano, tal como aconteceu anteriormente com a evolução da pandemia, mas a certeza é que é cada vez mais importante ter acesso a ferramentas para comunicação virtual e para acesso a conteúdos.

Os tablets são uma das possibilidades mais acessíveis e hoje damos-lhe a conhecer o Chuwi HiPad Pro.

Por muitas vezes, a tecnologia tem sido uma poderosa aliada dos vários campos da medicina. Aliás, já conhecemos muitos dispositivos capazes de detetar uma panóplia de doenças, bem como atuar contra elas. Desta vez, numa estreia mundial, um capacete magnético conseguiu reduzir um tumor maligno.

O dispositivo pode ser, facilmente, operado em casa.

A LG acabou de apresentar um novo produto no segmento do áudio. Os LG TONE Free FP, com três modelos distintos, são os novos earbuds da empresa sul-coreana e destacam-se por incluir funcionalidades como áudio espacial, modo de sussurro, caixa que funciona como dongle sem fios e que ainda utilizar a luz UV para eliminação de germes.

Venha conhecer mais sobre os LG TONE Free FP.

A Apple lançou ao mercado mais um produto que vem ajudar no desempenho do iPhone e dos seus AirPods com caixa de carregamento sem fios. Portanto, temos uma bateria que usa a tecnologia MagSafe e traz alguns trunfos para atrair o utilizador Apple a comprar o produto. À primeira vista é uma bateria com carregamento sem fios, branca e que em nada mais desperta a atenção. Custa 109 euros e traz o logótipo da Apple. Será que vale a pena comprar este “powerbank”?

O produto foi apresentado em meados deste mês de julho e tem como alvo a linha do iPhone 12. Depois de a usarmos, temos as nossas considerações sobre a capacidade, funcionalidades e preço.

O mundo da tecnologia está em constante evolução e inovação. E agora, um grupo de investigadores revelou o desenvolvimento de uma nova tecnologia que permite a produção de chips para computadores através do empilhamento de semicondutores.

De acordo com as informações, podem ser empilhadas até quatro camadas de semicondutores, o que os torna em chips mais eficientes e com uma maior performance.

A Apple lançou o iPhone 12 com uma novidade importante que fez agitar uma vez mais o mercado dos smartphones. A sua tecnologia de carregamento MagSafe foi implementada na linha de smartphones com recurso a um sistema de ímanes oferecendo ainda mais versatilidade aos utilizadores. As intenções da Realme em oferecer um carregador do tipo MagSafe já eram conhecidas e agora a ideia parece estar prestes a concretizar-se.

O realme Flash é o “primeiro smartphone Android com carregamento magnético sem fios”.

Com um ecossistema próprio que cada vez é mais rico, a Huawei tem conseguido dar aos seus smartphones, tablets e portáteis todas as ferramentas que são necessárias.

Depois de muitos pedidos e de alguma espera ansiosa, os utilizadores nacionais podem agora testar uma novidade excelente. A Huawei MeeTime já disponível em Portugal e pode ser usado por todos.

Recentemente lançámos a análise a um dos melhores smartwatches do mercado. Isto é, o desafio foi avaliar o OPPO SmartWatch de 46 mm (Wi-Fi) comercializado em Portugal. No entanto, a empresa chinesa lançou hoje o OPPO Watch 2. Conforme referido pela gigante asiáticas, este é um smartwatch com tecnologia de ponta.

Este novo smartwatch mantém a estética do primeiro OPPO Watch e é renovado para incorporar o recém-lançado Snapdragon Wear 4100, opção eSIM e com 10 dias de autonomia.

Os Jogos Olímpicos já decorrem, naquela que será uma das edições mais diferentes da competição, ou não estivéssemos ainda a sofrer os efeitos da pandemia global do COVID. Seja como for, a competição não pode parar e para os fãs, nada melhor que acompanhar os eventos reais com a nossa participação virtual, nas Olimpíadas. E isso já é possível, uma vez que já foi lançado o jogo oficial dos Jogos Olímpicos, Olympic Games Tokyo 2020.

Nós já experimentámos o jogo que nos coloca a lutar pelo Ouro nas modalidades olímpicas. Venham ver como foi…

As teorias sobre elementos alienígenas não são de agora e os curiosos procuram, constantemente, saber sobre a sua veracidade. No seguimento dessa curiosidade, um professor de Harvard está a liderar uma investigação que visa a procura de tecnologia alienígena no Sistema Solar.

O professor que está a liderar o projeto já mencionou outrora a presença de uma sonda extraterrestre, tendo essa questão gerado muita controvérsia.

A evolução na indústria dos chips está a avançar a passos largos. Atualmente a litografia de 5nm é a mais recente a dominar este segmento, mas os olhos já estão postos no futuro, isto é, nos chips de 3nm e 2nm.

Neste sentido, a gigante TSMC anunciou agora que recebeu aprovação do governo de Taiwan para a construção da sua nova fábrica para o processo de fabrico de 2 nanómetros.

A Huawei marca mais uma página da sua história, hoje com o lançamento oficial do seu smartphone com sistema operativo próprio. O Huawei P50 e o P50 Pro chegam assim com HarmonyOS e ainda têm outra novidade. O processador Kirin, ainda que não tenha sido completamente abandonado, dá lugar ao Snapdragon 888.

O smartphone foi apresentado apenas para o mercado chinês e ainda não é certo se serão lançados para o mercado internacional. A acontecer deverá ser apenas no final do ano.

Se a transição para uma mobilidade elétrica vai acontecer, os governos, as fabricantes e as empresas têm de se adaptar e garantir uma resposta eficiente relativamente ao carregamento. Isto, sem esquecer que a mudança implicará apenas os veículos ligeiros, mas também os pesados.

Nesse sentido, a Iberdrola, a Disfrimur e a Ingeteam desenvolverão o primeiro Corredor Mediterrâneo para camiões elétricos com carregadores de 1 MW.