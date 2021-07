Falar de smartphones Huawei e não ter presente a ideia de elevada qualidade na fotografia é quase impossível. Há muitos anos que a marca aposta nesta área e os seus equipamentos dão cartas no mercado.

Com o novo P50 Pro, agora lançado, havia a dúvida do nível a que a marca conseguiria elevar este componente. A resposta chegou poucas horas de ser conhecido, ao assumir o topo da tabela Câmara e Selfie da conhecida DxOMark.

Mesmo com alguns contratempos, a Huawei apresentou finalmente o novo P50 e P50 Pro. Este é o mais recente smartphone da marca e procura retomar algum do destaque que este tem no mercado. A aposta foi em várias áreas, com a fotografia a ter uma atenção especial .

O resultado da aposta da Huawei está agora visível na primeira análise que a DxOMark fez deste smartphone. A pontuação atribuída coloca-o no topo da lista de equipamentos, algo que na verdade era já esperado, dado o passado da marca nesta área.

A qualidade excelente do Huawei P50 Pro

A primeira área avaliada foi a da fotografia, onde o P50 Pro conta com uma câmara principal de 50 MP e a ultra grande angular é de 13MP. Há ainda uma câmara periscópio de 64MP (zoom 100x)e uma câmara de 40 MP monocromática.

Os testes de fotografia revelaram uma qualidade elevada deste elemento, mesmo em situações de muita luz, com um elevado equilíbrio nos brancos e pouco ruído. Estas qualidades estendem-se depois ao vídeo, com a mesma excelência nesta área.

DxOMark avaliou a fotografia deste smartphone

Também a câmara frontal, com 13 MP de resolução e abertura f/2.4, bateu a concorrência e assumiu o topo da tabela. Os testes da DxOMark mostraram que capta fotografias com boa exposição facial e um bom balanço de branco e baixo ruído nas fotografias.

Apesar de muito importantes, estes eram resultados que eram esperados para a marca. A Huawei sempre nos habituou a resultados elevados na DxOMark, que confirmam a qualidade da fotografia dos seus smartphones. A análise e os resultados da fotografia do P50 Pro podem ser vistos já na DxOMark.