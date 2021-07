Burla no Facebook: Um milhão de euros com falsos empréstimos

Atenção às burlas no Facebook! Os alertas têm sido muitos, mas mesmo assim os “crimes digitais” têm aumentado. A GNR desmantelou recentemente um esquema que burlou centenas de vítimas e cujos proveitos financeiros rondam um milhão de euros.

A investigação teve início na sequência de uma denúncia de burla de concessão de empréstimos pessoais através das redes sociais, que ocorreu em dezembro de 2020.

Plataforma Facebook usada para “chegar” às vítimas…

A GNR desmantelou um grupo que se dedicava a um esquema de burlas através da internet, no Facebook, na Área Metropolitana de Lisboa, Faro e Açores e com as quais conseguiu proveitos financeiros que rondam um milhão de euros.

A GNR revela em comunicado que identificou três homens, com idades entre os 30 e os 40 anos, e uma mulher, de 60 anos. A investigação “permitiu apurar que o modo de atuação do grupo consistia numa abordagem inicial, através do Facebook, com os supostos interessados, solicitando diversas transferências para pagamento de comissões e abertura de processo”, acrescenta a GNR, sublinhando que as vítimas “efetuavam as transferências, mas nunca viam o suposto empréstimo ser-lhe creditado na conta”.

A GNR revela ainda que…

Com este esquema, estima-se que os suspeitos tenham obtido um considerável proveito financeiro, tendo sido enganadas centenas de vítimas. A análise da prova obtida e pelo que foi apurado até ao momento na investigação permite avançar que este grupo tenha obtido proveitos financeiros superiores a um milhão de euros

A operação contou com o reforço da estrutura de investigação criminal do Comando Territorial de Braga, dos Comandos Territoriais de Lisboa e Açores e com a colaboração da Polícia de Segurança Pública (PSP).

As buscas culminaram na apreensão de diverso material de prova, desde documentação bancária a documentos manuscritos com prova de receção e depósitos de valores monetários de diversas proveniências.